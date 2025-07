Zahtevajo enakost pred zakonom, zaščito in učinkovito sankcioniranje

Potem ko je včeraj nekaj več kot tisoč ljudi na shodu v Šentjerneju opozorilo na naraščajoče nasilje nekaterih Romov in neukrepanje države, je danes popoldne shod s podobno vsebino potekal tudi na območju ljubljanske Ježice. Policija je pozvala udeležence k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj.

Udeleženci torkovega shoda v Šentjerneju so na vlado naslovili več zahtev, med drugim za zagotovitev varnosti in sprejetje ustrezne zakonodaje. Kot rok so postavili sredino septembra, sicer bodo zahteve stopnjevali. Današnji shod na območju Ježice oziroma Bežigrada naj bi pripravili predstavniki civilne iniciative Zahtevamo varnost! S shodom so želeli predstaviti zahteve krajanov do vlade, policije in Mestne občine Ljubljana za zagotovitev varnosti krajanov in njihovega premoženja pred nekaterimi predstavniki romske skupnosti. Oblikovali so jih po napadu na 70-letnika, ki se je prejšnji teden zgodil na območju ljubljanskih Kleč.

Zaradi shoda bi lahko bil okoli 15. ure za krajši čas oviran promet na območju Ježice oziroma Bežigrada. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da shod ni bil prijavljen. Za red so skrbeli policisti. Poudarili so, da ima vsak pravico do mirnega javnega zbiranja in združevanja, pobudnike in udeležence pa pozvali k aktivnemu sodelovanju s policijo ter upoštevanju njihovih navodil in ukrepov. Pozvali so jih k strpnemu in mirnemu ter dostojnemu izražanju mnenj, da na shod ne prinašajo ali uporabljajo nevarnih predmetov ter s svojimi dejanji ne ovirajo ali ogrožajo varnosti prometa.

Zahtevajo enakost pred zakonom

Udeleženci shoda zahtevajo strogo spoštovanje enakosti pred zakonom in jasno ter učinkovito sankcioniranje kaznivih dejanj in prekrškov ne glede na poreklo storilca. Prav tako so se zavzeli za popoln popis, analizo in javno spremljanje razmer v vseh regijah ter oblikovanje jasnega, medresorsko sprejetega, dolgoročnega akcijskega programa z merljivimi cilji.

S shodom si želijo predstaviti zahteve krajanov do vlade, policije in Mestne občine Ljubljana. FOTO: Leon Vidic/Delo

Med zahtevami so našteli redno spremljanje in javno objavljanje učinkovitosti sprejetih ukrepov, odpravo »dvojne zakonodaje« pri ravnanju s prekrškarji in storilci kaznivih dejanj ter zaščito vseh ljudi pred grožnjami, nasiljem in krajo. Omenili so še neposredno odgovornost vseh dosedanjih vlad, predstavnikov parlamentarnih strank in državnih institucij za nastalo stanje in trpljenje ljudi na terenu ter zaščito varnosti, lastnine in mirnega sožitja v vsaki slovenski občini.

Shod v Šentjerneju brez incidentov

Shod, ki se ga je v torek udeležila množica ljudi iz Šentjerneja in drugih občin jugovzhodne Slovenije, je pripravila Ljudska iniciativa Šentjernej, minil pa je brez incidentov. Predstavnik iniciative Domen Matjaž je v nagovoru povedal zbranim, da se nasilna dejanja nekaterih Romov stopnjujejo; v zadnjem času so namreč zaznali štiri fizične napade na občane.

FOTO: Aleš Kocjan/STA

Enega od njih je na kmeta izvedel mlajši Rom, ki so ga do zdaj že 72-krat obravnavali za različna kazniva dejanja in 40-krat ovadili. »Sprašujemo se, kako je mogoče, da se posameznik s takšno zgodovino še vedno sprehaja med nami,« je dejal in vprašal, kaj delata tožilstvo in sodstvo. Če policija še opravi svoje delo, se zatakne pri tožilstvu in sodstvu, je bilo slišati na shodu.