Na razpis za subvencionirano zaposlovanje Romov le ena prijava delodajalca

Poslanci so potrdili novelo zakona o financiranju občin, ki prinaša spremembe pri sofinanciranju občin z evidentiranimi romskimi naselji. To je eden od ukrepov v paketu zakonov za urejanje romske tematike, ki je, po besedah ministra za delo, družino in socialne zadeve Luke Mesca, v zaključni fazi usklajevanja.

»Nekateri ukrepi iz paketa se že uresničujejo. Danes sprejeti zakon o financiranju občin določa, da dobijo občine z romskimi naselji dodatek k proračunu, ki pa mora biti namensko porabljen, in bodo morale o tem tudi natančno poročati,« je napovedal Mesec, ki koordinira delovno skupino za pripravo ukrepov, v kateri so predstavniki več ministrstev in urada za narodne skupnosti. Na to temo se je včeraj v Novem mestu srečal »z deležniki, ki imajo s tem največ neposrednih izkušenj«.

»Ukvarjamo se s temeljnimi vprašanji, kako poskrbeti, da bodo romski otroci vključeni v vrtec, da bodo uspešno končali osnovno šolo; kako poskrbeti, da se bodo lahko zaposlili; kakšna naj bi bila pri tem vloga občin in kako koordinirati politike vlade, lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij,« je strnil Mesec, ki se je z županom Gregorjem Macedonijem pogovarjal o zaposlovanju.

Med predvidenimi koraki, za katere je vlada sprejela izhodišča decembra, je program, ki v jugovzhodni Sloveniji poteka v sodelovanju med ministrstvom za delo in zavodom za zaposlovanje. Poimenovali so ga Romski vzor. »Z njim želimo zaposliti kritično skupino Romov. Največja težava pri tem je neizobraženost. Po podatkih zavoda za zaposlovanje več kot 90 odstotkov te populacije nima zaključene osnovne šole,« je opisal minister.

Na razpis, ki sta ga zavod za zaposlovanje v sodelovanju z ministrstvom za delo objavila 21. januarja, v katerem država omogoča, da bi zaposlitev Romov subvencionirala, poskrbela pa tudi za pol leta usposabljanja in pol leta mentoriranja na delovnem mestu, se je prijavil en sam delodajalec. »To pomeni, da problem niso samo Romi, ki se ne želijo zaposliti, ampak tudi delodajalci, ki, tudi če država subvencionira, mentorira in usposablja, ne izkažejo interesa, da bi ljudi zaposlili,« je bil kritičen Mesec, ki je napovedal, da bodo z lokalnimi skupnostmi poskušali pristopiti do delodajalcev, ki bi bili pripravljeni, »ljudi zaposliti in postaviti vzor, kako se je romske problematike mogoče lotiti drugače«, denimo komunala, domovi za starejše in podobno. Poskušali bodo aktivirati predvsem podjetja, na katera imajo neposreden vpliv, izrecno pa se bodo potrudili, da se povežejo z Revozom.