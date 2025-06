Kako so mediji in desnica ustvarili »romsko problematiko«

V nadaljevanju preberite:

Z »romsko problematiko« v narekovajih nimamo v mislih realnih problemov na področju socialnega položaja Romov in konfliktov med njimi in Neromi, temveč to, kako mediji in mnenjski voditelji konstruirajo družbeno percepcijo teh problemov kot predvsem varnostnih problemov. Z različnimi komunikacijskimi prijemi popačijo jedro problemov in instrumentalizirajo to popačeno predstavo, da bi vzbujali predsodke, stereotipe in moralno paniko ter tako oblikovali politično agendo.

»Romska problematika« je lani od junija do avgusta intenzivneje zaznamovala medijski prostor. Naše statistične in diskurzivne analize kažejo, da je bilo v jedru te kampanje majhno število varnostnih incidentov in da so mediji, lokalna politika in državnozborska opozicija ob nerodnem odzivanju vlade napihnili njihov pomen in jih politizirali, da bi zanetili politično krizo in nabirali politične točke.