Smrtni primer zaradi ugriza modrasa: 80-letno gospo je ugriznil v roko

Po več desetletjih je v Sloveniji v ponedeljek prišlo do smrtnega primera zaradi ugriza modrasa. To je na omrežju x sporočil Miran Brvar, vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Pozval je, da se ljudje izogibajo kačam in v primeru ugriza čim prej pokličejo 112.

Brvar je pred Urgenco UKC Ljubljana dal izjavo za medije o smrtnem primeru zaradi ugriza modrasa. Pojasnil je, da je v ponedeljek na Gorenjskem med sprehodom modras v roko ugriznil 80-letno gospo. »Med sprehodom ji je roka otekla, nekje po 20 minutah hoje je izgubila zavest, našli so jo nezavestno. Ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu, težko je dihala,« je pojasnil Brvar.

Ob prihodu reševalcev se je njeno stanje slabšalo, potrebovala je umetno dihanje, nato oživljanje, vendar je do prihoda v bolnišnico umrla.

Ob tem je dodal, da glede na njegove podatke v zadnjih 30 letih v Sloveniji ni bilo primera smrtnega ugriza modrasa. Lani so obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada, sedem, ki so jih zdravili v UKC-ju Ljubljana, je dobilo protistrup. Poleg tega so nekaj primerov obravnavali v UKC Maribor.

Tisti z oslabljenim imunskim sistemom so bolj ranljivi Lahko bi do podobnega primera prišlo že prej; letno se namreč beleži okrog deset ugrizov strupenjač. Ko pride do ugriza, je v veliki meri tudi odvisno, koga ugrizne in kolikšna je količina vbrizganega strupa, je za Delo pojasnil Griša Planinc s Kačofona: »Starejši človek, ki ima, denimo, neke pridružene bolezni, je bolj ogrožen oz. je verjetnost za slabši izid večja. Pri manjših otrocih pa je pri isti količini vbrizganega strupa večja količina strupa na maso telesa kot pri odraslem. Na Hrvaškem vsakih nekaj let kdo umre zaradi ugriza strupenjače, ob ustrezni medicinski oskrbi, pa je smrtnost izjemno nizka«. V primeru ugriza se najprej za kak meter odmaknimo od kače. Dobro je čim hitreje poklicati nujno medicinsko pomoč 112, sneti vse, kar bi ugriznjeno mesto vezalo, se stabilno namestiti, da v primeru slabosti ne omahnemo in čim bolj umirjeno, po možnosti v senci, počakati na reševalce. Rano razkužimo, sterilno pokrijemo, hladimo z obkladki, po možnosti ne dvigamo nad srce in po potrebi imobiliziramo. Modras je prisoten v vsej Sloveniji z izjemo Prekmurja. Rad ima prisojne lege z veliko kamenja, nekoliko sušnejša območja, v okolici Ljubljane takšno primerno okolje nudi npr. šmarnogorska Grmada, je povedal Planinc. »Ko nas modras zagleda v svoji bližini, se počuti ogroženega. Niso napadalni in če nismo preblizu, ima možnost pobega, če pa z roko sežemo proti njegovi glavi, se lahko brani z ugrizom,« je še pojasnil.

Ugrizi gadov in modrasov lahko usodni

Znano je, da so ugrizi modrasov in gadov lahko usodni. Brvar je povedal, da so imeli na Hrvaškem v 15 letih tri smrtne žrtve.

»So pa to redki dogodki, običajno gre za majhne otroke, dojenčke ali pa starejše ljudi, ki imajo že neke pridružene bolezni, predvsem bolezni srca, ožilja in pljuč.«

Ob ugrizu modrasa po njegovih besedah običajno začutimo bolečino. Na mestu, kjer je prišlo do ugriza, imamo dve vbodni ranici, iz katerih se cedi kri, ranica pa je lahko tudi samo ena ali pa jih je več, če nas je kača ugriznila večkrat. »Imeli smo že primer z osmimi ranami,« je dejal.

Predel, kjer je prišlo do ugriza, oteče, pojavi se močna bolečina, ki se nato širi navzgor po telesu. Pojavijo se tudi sistemski znaki zastrupitve, kot so slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, težko dihanje, znojenje, znižanje krvnega tlaka, motnje ritma srca in izguba zavesti.

Vsi ne potrebujejo protistrupa

Vsi, ki jih ugrizne kača, po besedah Brvarja ne potrebujejo protistrupa, saj lahko kača spusti samo manjšo količino strupa in povzroči le lokalno oteklino. »Če pa se oteklina širi naprej ali se pojavijo tudi sistemski znaki, kot so znižanje krvnega tlaka, motnja strjevanja krvi in podobno, potem bolniki dobijo protistrup, kar se običajno zgodi znotraj nekaj ur po ugrizu,« je dejal.

V Sloveniji imamo po besedah Brvarja dovolj zalog protistrupa za ugriz modrasa ali gada, in sicer za okoli 20 ugrizov. Lociran pa je v UKC Ljubljana in UKC Maribor, je povedal.