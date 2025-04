Področje psihoterapije bi uredili tako, da bi odprli vrata v zdravstvo

Več kot devet mesecev je minilo, kar je ministrstvo za zdravje v javno obravnavo dalo predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, besedilo, ki ga je včeraj sprejela vlada, pa s prvotno različico nima prav veliko skupnega. Podpira ga večina tistih, ki se s psihoterapijo ukvarjajo »na trgu« in zunaj zdravstvenega sistema, rešitve v njem pa se zdijo povsem neprimerne kliničnim psihologom, psihiatrom in pedopsihiatrom, ki opozarjajo, da ogrožajo strokovno obravnavo in varnost pacientov.

Opozorila o problematičnosti tega, da je področje psihoterapije pri nas povsem neregulirano, da se kot psihoterapevt lahko okliče, kdor želi, in s tem tudi dobro služi, ljudje v stiski pa lahko pristanejo »na kavču« tudi pri posameznikih z zelo dvomljivim ozadjem, se vrstijo že več desetletij.

Med vzroki, zakaj nikomur do zdaj ni uspelo urediti tega področja, so bili diametralno nasprotni pogledi akterjev – na eni strani kliničnih psihologov, psihiatrov in pedopsihiatrov znotraj zdravstva, na drugi pa psihoterapevtov zunaj njega, ki so se usposabljali bodisi v okviru zakonskih in družinskih študij na teološki fakulteti, na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda ali v različnih društvih, zavodih in na inštitutih.

Regulacija dejavnosti in sredstva iz obveznega zavarovanja

Ministrstvo za zdravje je v prvotnem osnutku zakona, ki je bil v javni obravnavi, predlagalo dvotirno ureditev – klinično psihoterapijo kot z dokazi podprto metodo zdravljenja, umeščeno v zdravstveni sistem, ter psihoterapijo, ki naj ne bi vključevala zdravljenja, ampak bi obsegala večji nabor storitev za obravnavo »duševnih stanj posameznikov s ciljem izboljšanja duševnih motenj, težav ter drugih motečih vzorcev mišljenja, čustvovanja, vedenja, medosebnih odnosov in življenjskega sloga posameznikov ter za spodbujanje njihove osebnostne rasti«.

Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik

Zakon, ki mu je vlada včeraj prižgala zeleno luč, se s tem ne ukvarja več. Kot je povzela ministrica za zdravje, prinaša regulacijo psihoterapevtske dejavnosti, ki bo financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in reguliran poklic psihoterapevta v zdravstveni dejavnosti.

»Cilj zakona je tudi določiti standarde izobraževanja za psihoterapevta. Ustanovljena bo zbornica z obveznim članstvom, ki bo vodila register psihoterapevtov, podeljevala licence in izvajala strokovni nadzor,« je naštela ministrica in dodala, da bodo za pridobitev licence določeni jasni pogoji strokovne usposobljenosti po akademski ali neakademski poti.

Strokovni izpit bo obvezen

Predlog predvideva različne vrste pristopov, ki naj bi bili po ministričinih besedah podprti z dokazi, seznam naj bi se nadgrajeval z razvojem novih pristopov. »Pred vpisom v register bodo morali psihoterapevti opraviti tudi strokovni izpit, smiselno se bodo uporabljale tudi določbe zakona o zdravstveni dejavnosti,« je predstavila Valentina Prevolnik Rupel, ki je prepričana, da se bo dostopnost obravnave izboljšala.

Predstavniki teološke fakultete, zasebne Univerze Sigmunda Freuda, slovenskega združenja za psihoterapijo in še nekaj drugih organizacij, tudi pacientov, z veseljem sprejemajo, da jim je ministrstvo prisluhnilo, in podpirajo namero, da se psihoterapija regulira kot samostojen poklic. Ocenjujejo, da so standardi izobraževanja visoki in mednarodno primerljivi.

Dolg seznam kritik

Psihiatri in klinični psihologi po drugi strani poudarjajo, da ne zahtevajo monopola nad psihoterapijo in da podpirajo, da se področje zakonsko uredi, delovanje licenciranih psihoterapevtov zunaj zdravstva in ustanovitev zbornice za psihoterapijo, ki bo skrbela za regulacijo poklica, vendar z jasno ločnico med svetovanjem in pomočjo v duševni stiski zunaj zdravstva, ki naj se kontrolira in financira denimo znotraj socialnega varstva, ter psihoterapijo kot metodo zdravljenja duševnih motenj v zdravstvu.

»V zdravstveni sistem bodo vstopali ljudje brez ustrezne izobrazbe, ki niti ne bodo prevzeli odgovornosti za poslabšanje duševnega zdravja posameznika,« je do predloga zakona kritična Urša Mrevlje Lozar, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije.

Andreja Mikuž, vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik

Iskanje dela za diplomante zasebnih univerz

»Bistvena težava zakona je, da ne upošteva dosedanje mreže služb na primarni, sekundarni in terciarni ravni in ne mreže že vzpostavljenih preventivnih storitev v zdravstvu, ki potekajo zelo dobro v sodelovanju tudi z drugimi resorji,« je opozorila dr., vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenem domu Ljubljana. Po njenih besedah se dostopnost do kakovostnih storitev pomoči s področja duševnega zdravja v zdravstvu povečuje z uresničevanjem zavez resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja. V registru zdravstvenih delavcev imamo 271 specialistov psihiatrije, 47 specialistov otroške in mladostniške psihiatrije in 197 specialistov klinične psihologije, v postopku specializacije pa je še 291 mladih strokovnjakov s teh področij.

»Zato me osebno žalosti pristop ministrstva, ki mimo naših strokovnih združenj ureja poklicno pot diplomantom fakultet, ki pravzaprav niso še niti akreditirane ali pa so akreditirane za študije, katerih poklici imajo mesto v drugem sistemu, ne v sistemu zdravstva,« je dejala in dodala, da Evropska zveza za psihoterapijo, na katero se sklicuje ministrstvo, ni relevantno telo, ki bi ga podpirala združenja kliničnih psihologov in psihiatrov, na spletni strani zveze pa je kopica pristopov, ki mejijo na psevdoznanost. Le peščica med njimi je takih, ki bi jih lahko po merilih z dokazi podprtih psiholoških terapij prepoznali kot uporabne.

»Gre za to, kako najti delo diplomantom zasebnih univerz,« pa rešitve v zakonu razume psihiatrinja in psihoterapevtka Breda Jelen Sobočan.

Klinični psihologi, psihiatri in pedopsihiatri, ki naj bi po novem smeli izvajati samo še intervence, ne pa več psihoterapevtske obravnave, opozarjajo tudi, da so na ministrstvu stališča njihovih strokovnih združenj povsem preslišali.