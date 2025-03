Pokojninska reforma: Kakšna bo delovna doba in kakšni odmerni odstotki

V nadaljevanju preberite:

Kot kaže, se bo ta rok premaknil le za nekaj dni, pričakujejo namreč, da se bodo predstavniki vlade, sindikatov in delodajalcev sestali samo še enkrat, in to v prihodnjem tednu, potem pa naj bi bilo gradivo bolj ali manj nared za javno razpravo. Med pomembnejšimi vprašanji naj bi, kot smo neuradno izvedeli, ostajal odprt samo še delodajalski delež prispevkov.

Na več medijskih poročanj v zadnjem času, da gre le za popravke obstoječega zakona in ne za pravo reformo, naši sogovorniki odgovarjajo, da se posega v skoraj vse bistvene parametre in da gre vsekakor za konkretne vsebinske premike. Katere novosti prinašajo predlagane spremembe?