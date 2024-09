(KOLUMNA) Depolitizacija pokojninske reforme

V nadaljevanju preberite:

Primerjava pričakovane življenjske dobe s številom opravljenih delovnih ur v tednu in obdobjem, ko se posameznik upokoji, pa je pokazala še, da se je predvsem podaljševala prva. Število delovnih ur v tednu se je zmanjšalo, obdobje, ko se posameznik upokoji, pa se je povečalo le nekoliko. Spodbude posameznikom, da dlje časa ostajajo delovno aktivni, in zvišanje starostne meje za upokojitev sta bili očitno prešibki, da bi posameznike prepričali o podaljšanju njihove delovne aktivnosti. Demografske spremembe so znižale letno gospodarsko rast v zadnjih dvajsetih letih v treh največjih gospodarstvih območja z evrom za okoli 0,7 do 0,8 odstotne točke na leto glede na predhodnih 20 let, medtem ko je bil učinek v Združenem kraljestvu manjši (0,4 odstotne točke). V obdobju 2020‒2040 bo negativni prispevek demografskih sprememb najbolj izrazit za Italijo (‒1 odstotne točke) in Nemčijo (‒0,8 odstotne točke), ki imata v skupini štirih držav najstarejše prebivalstvo, manj negativen pa bo za Francijo in Združeno kraljestvo (‒0,4 odstotne točke).