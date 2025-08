Policijski sindikat poziva k odpravi uredbe o varovanju predsednika

Policijski sindikat Slovenije vlado poziva k odpravi uredbe o varovanju predsednika republike in predsednika vlade, saj je po njihovem mnenju sporna, neustavna in nezakonita. Če je vlada ne bo preklicala, napovedujejo uporabo vseh pravnih in sindikalnih sredstev za zaščito pravic zaposlenih, tudi ustavne presoje uredbe, so sporočili.

Hkrati zahtevajo, da vlada skliče usklajevalni sestanek za pripravo novega pravnega akta.

Vlada je po njihovem mnenju uredbo sprejela brez obveznega socialnega dialoga ter kljub izrecnemu in strokovno utemeljenemu nasprotovanju sindikata, pri čemer je tudi vsebina uredbe, ki začne veljati 15. avgusta, v popolnem nasprotju z veljavno zakonodajo. »Vsebina uredbe pomeni neposreden napad na temeljna načela pravne države,« so zapisali.

V postopku priprave uredbe je vlada sindikatu sicer poslala osnutek uredbe v mnenje, sindikat pa je na ta osnutek podal negativno mnenje. Na slednje se vlada ni odzvala, ni organizirala usklajevalnega sestanka, niti ni odgovorila na očitke ali pojasnila, zakaj mnenja sindikata ni upoštevala, so zapisali. To predstavlja kršitev zakona, kar potrjuje tudi praksa sodišča EU, so dodali.

Vladi tako očitajo zavestno in enostransko ravnanje, »ob predpostavki zavedanja, da je vsebina predmetne uredbe v nasprotju z zakonskimi določbami na področju delovnopravne zakonodaje in da posledično vsebine uredbe ni možno uskladiti v okviru obstoječih zakonskih okvirjev in tudi ustave«.

Opozorili so tudi, da ima vladna uredba zgolj sedem splošnih členov, ki puščajo ogromno odprtih pravnih dilem, tako z delovnopravnega področja kot izvrševanja policijskih pooblastil v novo formiranih enotah za varovanje. Poudarili so, da takšna ureditev zelo verjetno ne bi oz. ne bo prestala ustavnopravne presoje. Ureditev namreč vodi v brezpravno stanje in bo z veliko verjetnostjo povzročila tudi kršitev temeljnih pravic zaposlenih, so dodali.

Vlada je namreč v četrtek izdala uredbo o varovanju predsednika republike in predsednika vlade, ki določa, da se varovanje predsednika izvaja v okviru urada predsednika, varovanje premierja pa v okviru generalnega sekretariata vlade. Ureditev varovanja predsednice Nataše Pirc Musar bo tako po uredbi enaka kot ureditev varovanja premierja Roberta Goloba.

Varnostniki predsednice republike bodo premeščeni zgolj začasno, za premestitev pa bodo predvidoma dobili tripartitne anekse, osnovno pogodbo o zaposlitvi pa bodo ohranili pri policiji, »ki jim bo še naprej zagotavljala plačo ter druga sredstva in opremo za opravljanje njihovih nalog in izvrševanje policijskih pooblastil,« so pojasnili v uradu predsednice republike in dodali, da tako določa zakonodaja.