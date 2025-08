Pri predsednici pravijo, da ne sledijo Golobu

Kot se je napovedovalo, se tudi pri predsednici republike Nataši Pirc Musar obetajo spremembe glede organizacije tako imenovanih varnostnikov, saj bodo po zgledu predsednika vlade Roberta Goloba (začasno) premeščeni v njen urad. O tem je vlada na dopisni seji sprejela uredbo, a kot tolmačijo v uradu predsednice, imajo za takšno ureditev že sami podlago v 10. členu zakona o zagotavljanju pogojev za izvrševanje funkcije predsednika republike.

Ta namreč govori o tem, da se lahko zaposleni v drugem državnem organu, po dogovoru s predstojnikom organa, zaradi opravljanja zadev iz pristojnosti urada predsednika republike razporedi na delovno mesto v urad, pri čemer pa lahko ostane zaposlen pri državnem organu. »Varnostniki predsednice republike bodo premeščeni zgolj začasno, kot to določa zakonodaja. Za premestitev bodo predvidoma dobili tripartitne anekse, osnovno pogodbo o zaposlitvi pa bodo ohranili pri policiji, ki jim bo še naprej zagotavljala plačo ter druga sredstva in opremo za opravljanje njihovih nalog in izvrševanje policijskih pooblastil,« so zapisali v uradu predsednice Nataše Pirc Musar, ki je po podani pobudi pred tedni izpostavila, da je spremembe predlagala zgolj zaradi lažjega usklajevanja ter da tudi ne gre za enak postopek kot pri nekaterih, ki smo jim bili priča v preteklosti.

Kot je znano, se je predsednik vlade Robert Golob za novi način varovanja odločil že kmalu po začetku mandata, kot vzrok pa navedel nezaupanje v delo policije. Posamezni vidiki in podlage za organizacijo njegove varnostne službe pa še zdaj niso znani.