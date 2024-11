Policisti začenjajo akcijo Slovenija piha 0,0 – Izberi sebe, ne alkohola

Policisti začenjajo akcijo Slovenija piha 0,0, s katero opozarjajo na nevarnost vožnje pod vplivom alkohola. Do ponedeljka, vključno z Martinovim vikendom, bodo poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Akcijo z geslom Izberi sebe, ne alkohola bodo zaključili s koncertom v začetku decembra.

Policija, ministrstvo za zdravje in Agencija za varnost prometa akcijo za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah izvajajo že devetič zapored, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Alkohol ne spada za volan

November, še posebno okoli Martinovega, je znan po pokušanju, pitju in prekomernem pitju alkohola. V akciji ozaveščajo o pasteh prekomernega pitja alkohola in sporočajo, da alkohol ne spada za volan, voznike pa nagovarjajo, naj v času, ko ne bodo trezni, ključe vozil prepustijo drugim, ali si zagotovijo varen prevoz.

Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče.

Letos so do 15. oktobra opiti vozniki povzročili 1190 nesreč oziroma en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Umrlo je 13 udeležencev, kar je dva manj kot v enakem obdobju lani, a hkrati tudi za polovico manj kot v 2020, kažejo podatki Agencije za varnost prometa.

Koncert 4. decembra v Kinu Šiška

V okviru akcije kršitelje čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo napihali 0,0, pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra, ki bo 4. decembra v Kinu Šiška.