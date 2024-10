Nesreče vinjenih in nepremišljenih kolesarjev ter voznika skiroja

Policisti so ta konec tedna na viru pri Domžalah in na cesti Tržič-Podljubelj obravnavali nesreči, v katerih sta se lažje poškodovala močno vinjena voznika električnega skiroja in kolesa, v Slovenski Bistrici pa kolesarja, ki je vozil brez čelade, se pri tem držal za zadnji del mopeda, nato pa izgubil nadzor, padel in si hudo poškodoval glavo.

Voznik električnega skiroja se je ponesrečil v petek okoli 20.30 ure na Viru pri Domžalah. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel in se lažje telesno poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Do druge nesreče pa je prišlo v soboto nekaj po 14. uri, ko je 54-letni kolesar na cesti Tržič-Podljubelj zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval. Kot so navedli na PU Kranj, je ponesrečencu pomoč nudilo zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,04 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti zoper oba ponesrečenca vodijo prekrškovni postopek.

Policisti PU Maribor so medtem v soboto obravnavali prometno nesrečo v Slovenski Bistrici, do katere je prišlo, potem ko se je udeleženec peljal s kolesom po Kopališki ulici, pri čemer se je z desno roko držal za zadnji del mopeda, ki ga je vozil drugi udeleženec.

Pri tem je voznik kolesa izpustil moped, izgubil nadzor nad vožnjo s kolesom ter padel po vozišču. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da si je hudo poškodoval glavo. Voznik kolesa ni uporabljal zaščitne čelade.

Policisti bodo zoper voznika kolesa podali obdolžilni predlog, zoper voznika mopeda pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so pojasnili na mariborski policijski upravi.

Policisti voznike enoslednih vozil pozivajo, naj poskrbijo za ustrezne pnevmatike. Jutranje temperature so že nižje, cestne površine so lahko tudi spolzke ali mokre, na določenih delih je lahko na cesti pesek, so navedli na PU Kranj.

»Zato hitrost vožnje prilagodite stanju in lastnostim vozišča, gostoti prometa in vozite na primerni varnostni razdalji. Motoristi, kolesarji, vozniki e-skirojev bodite vidni in uporabljajte ustrezno zaščitno opremo. Na pot z enoslednim vozilom le trezni,« so pozvali. Dodali so še, naj vsi vozniki pazijo na druge udeležence v prometu in se zavedajo svoje odgovornosti.