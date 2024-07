Politiki ne rinejo več k Ruski kapelici, poslovneži pa tam bodo

V nadaljevanju preberite:

Danes dopoldne bo ob Ruski kapelici pod Vršičem tradicionalna spominska slovesnost v čast vojnim ujetnikom različnih narodnosti, večinoma iz ruskega imperija, ki so izgubili življenje med gradnjo ceste čez prelaz Vršič. Igor Furlan, član društva Slovenija-Rusija in organizator slovesnosti, je povedal, da politične elite, ki se je nekoč tam drenjala, pod Vršičem od začetka vojne v Ukrajini ni več.

V nasprotju z letom 2016, ko je ob stoti obletnici izgradnje Ruske kapelice na spominsko slovesnost tja prišel ruski predsednik Vladimir Putin in ga je tam pričakala skoraj celotna slovenska politična elita, z dolgim aplavzom pa ga je pozdravilo okoli 1500 ljudi, danes slovenske politične elite tam ne bo. Igor Furlan, član društva Slovenija-Rusija in prireditelj današnjega dogodka, ocenjuje, da ne bo več kot 200 do 250 gostov, med njimi ne bo ljudi s političnega vrha.