Iz Zdravstvenega doma Ljubljana pediatri in šolski zdravniki opozarjajo na izjemno povečano število okužb med predšolskimi in šolskimi otroki. Kot so navedli v sporočilu za javnost, število obolelih še narašča.

Redne ambulante so močno obremenjene, zaradi česar morajo odpovedovati preventivne preglede. Močno obremenjena je tudi pediatrična nujna medicinska pomoč: zato starše otrok pozivajo, naj v dežurno službo pridejo le v primeru nujnih stanj.

Zaščitna maska

V ZD Ljubljana paciente prosijo, da ob obisku ambulant nosijo zaščitno masko, staršem z novorojenčki in dojenčki svetujemo, naj starejših sorojencev v prihodnjih dneh in tednih ne vodijo v vrtec, starši z majhnimi otroki pa naj se ne zadržujejo v nakupovalnih središčih in drugih krajih, kjer se zbira veliko ljudi.