Zakaj bi tvegali z noricami, če lahko otroka zaščitimo?

V nadaljevanju preberite:

Eden resnejših zapletov pri noricah je vnetje malih možganov, t. i. cerebelitis, ki lahko povzroči težave pri hoji, koordinaciji in drugih nevroloških funkcijah. Drug hud zaplet so lahko tudi okužbe pljuč, ki se lahko hitro razvijejo v pljučnico. V nekaterih zelo redkih primerih se lahko pri otroku razvije tudi meningitis, vnetje možganskih ovojnic, kar je življenjsko ogrožajoče stanje.

A zapleti se ne končajo v otroškem obdobju, opozarja stroka. Pri odraslih, ki so norice preboleli kot otroci, se lahko virus, ki ostane v živčnih celicah telesa, aktivira kot pasovec – z izredno bolečimi izpuščaji in močnimi bolečinami. Pasovec ali herpes zoster ogroža predvsem starejše in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Sicer pa med najpogostejše zaplete pri noricah sodijo okužbe kože, ki lahko, če uidejo nadzoru, pustijo trajne brazgotine.