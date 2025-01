Zakaj nenujni bolniki še vedno prejemajo brezplačno obravnavo na urgenci

Čeprav so po zadnjem koncu tedna zaradi gneče na ljubljanski urgenci aktivirali načrt množične nesreče, so zdravniki priznali, da prihod na urgenco ni bil nujen za okoli tretjino vseh sprejetih bolnikov, druga tretjina pa bi s preprostimi ukrepi lahko sama začela zdravljenje. A to očitno ne skrbi nikogar v tej državi.

Po pravilih ZZZS je namreč pravica do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih, v nasprotnem primeru pa gre za samoplačniško storitev. A računov za samoplačniške storitve ne izdajajo, čeprav bi verjetno polovica bolnikov lahko dobila račun, je za TV Slovenija povedal urgentni zdravnik Miha Košir. A ne želijo iti v konflikt. »Mi smo slabe volje, sestra je slabe volje, administrator je slabe volje ...«

V Zdravstvenem domu Ljubljana ne vodijo evidence, koliko računov za samoplačniške storitve je bilo izdanih oziroma plačanih za storitve v ambulanti Splošne nujne medicinske pomoči, ki spada pod okrilje ZD Ljubljana.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odgovarjajo, da se služba nujne medicinske pomoči skladno z vladno uredbo ne financira po storitvenem modelu (plačilo za vsako storitev posebej), temveč se financirajo predvsem stalna kadrovska zasedba ter prostori in oprema (materialni in drugi stroški), s katero se zagotavlja 24-urno delovanje te službe ne glede na obseg obiskov oz. opravljenih storitev. Če torej izvajalci v tej službi opravljajo tudi nenujne storitve, ni oškodovanja finančnih sredstev ZZZS, temveč je na ta način le ta služba bolj obremenjena s pacienti.

Tudi zdravstveni inšpektorat kljub izjavam zdravnikov, da na urgenci očitno brezplačno obravnavajo tudi nenujne primere, ne namerava ukrepati. »Pregled pacienta in presoja nujnosti obravnave je v vsakem konkretnem primeru stvar strokovne presoje zdravnika. Na podlagi navedene presoje in obravnave pacienta se izvedena zdravstvena storitev obračuna skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ali kot samoplačniška storitev,« odgovarjajo na inšpektoratu in žogico mečejo na ZZZS. »Nadzor nad obračunavanjem storitev sodi v pristojnost zavoda, inšpektorat na navedenem področju nima pristojnosti za nadzor.«

Na urgenco se bodo tako lahko še naprej valile množice z bolečinami v križu, grlu in z vročinskimi stanji, za kar bodo očitno še naprej potrebne okrepljene zdravstvene ekipe.