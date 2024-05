Predsednica v Tirani odprla nove prostore slovenskega veleposlaništva

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Tirani odprla nove prostore tamkajšnjega slovenskega veleposlaništva. V govoru je poudarila, da so se diplomatske vezi med Slovenijo in Albanijo v treh desetletjih razvile v trdno partnerstvo, ki temelji na vzajemnem spoštovanju ter skupnih vrednotah in ciljih, so sporočili z urada predsednice.

»Naše diplomatske vezi, vzpostavljene pred več kot tremi desetletji, so se razvile v trdno partnerstvo, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, skupnih vrednotah in skupnih ciljih,« je povedala predsednica in dodala, da se je novo poglavje v odnosih med Slovenijo in Albanijo začelo že s februarskim odprtjem slovenskega častnega konzulata v Draču.

FOTO: Nebojsa Tejic/STA

Slednjega si bo Pirc Musar, ki je v Albaniji danes začela tridnevni uradni obisk, v spremstvu častnega konzula Slovenije v Albaniji Gencija Likoskendaja ogledala v petek, na zadnji dan obiska. Danes pa se bo z gostiteljem, albanskim predsednikom Bajramom Begajem, udeležila koncerta orkestra albanske radiotelevizije RTSH pod vodstvom slovenskega dirigenta Simona Krečiča.

V četrtek bo Pirc Musar z Begajem opravila pogovor na štiri oči, ki mu bo sledil plenarni pogovor med delegacijama obeh držav. Sestala se bo tudi s premierom Edijem Ramo in predsednico parlamenta Lindito Nikollo ter se udeležila plenarne seje parlamenta.