Pri nakupu stavbe na Litijski kršili tudi proračunska pravila?

Vrstijo se očitki na račun notranje revizije pravosodnega ministrstva, ki je analizirala postopke nakupa nepremičnine na Litijski cesti v Ljubljani. Predsednik vlade Robert Golob od pravosodne ministrice Andreje Katič pričakuje razjasnitev vseh okoliščin nastanka te revizije. Kakšna bo usoda tega dokumenta, trenutno ni jasno. Očitno bo treba počakati na razkritje revizije računskega sodišča, ki je po naših informacijah preverjalo podlage za ravnanje vlade s proračunskim denarjem v primeru Litijska.

Kot smo pisali, je notranja revizija ministrstva za pravosodje opozorila tudi na nedovoljeno porabo proračunske rezerve za nakup nesojene sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani.

Po naših informacijah se je s prerazporejanjem denarja ukvarjalo v svoji reviziji tudi računsko sodišče in ugotovilo, da za prerazporeditev 6,5 milijona evrov iz proračunske rezerve (od 7,7 milijona evrov, kolikor je pravosodno ministrstvo za stavbo plačalo koprskemu podjetniku Sebastjanu Vežnaverju) ni bilo podlage. V tem primeru naj namreč ne bi šlo za namen, ki ga pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Vlada je s sklepom konec decembra lani odločila o prerazporeditvi pravic porabe za projekt, ki v času odločitve vlade sploh še ni bil uvrščen v načrt razvojnih programov. Predlagatelj mora namreč – so po neuradnih informacijah zapisali revizorji računskega sodišča – vlogo za uvrstitev novega projekta v proračun poslati v mnenje najmanj 20 dni pred sejo vlade, na kateri bo predvidoma gradivo obravnavano.

Ministrstvo za finance pa je ne glede na to, da so večje spremembe načrta razvojnih programov dovoljene le do 17. oktobra v tekočem letu in torej pogoji za izdajo spremembe načrta razvojnih programov niso bili izpolnjeni, dalo pozitivno mnenje vlogi za spremembo in uvrstitev novega projekta v proračun. Ministrstvo – je po naših informacijah ugotovilo računsko sodišče – je v tem primeru kršilo več členov pravilnika o izvrševanju proračuna.

V reviziji računsko sodišče zanima tudi pravilnost postopkov prenašanja milijonov iz proračunske rezerve na investicijo, za katero si je prizadevala Dominika Švarc Pipan. Kaj je ugotovilo? FOTO: Delo

Na finančnem ministrstvu ob tem poudarjajo, da ugotovitve računskega sodišča, ki so za zdaj še zaupne, niso končno revizijsko poročilo ter da se lahko dokument glede na podana pojasnila revidirancev spremeni. Dodajajo, da splošna proračunska rezervacija služi situacijam nepredvidenega namena ter da projekti brez zaprte finančne konstrukcije ne morejo biti uvrščeni v proračun, zato morajo biti najprej razporejene pravice porabe na ustrezno postavko, preden je projekt lahko uvrščen v načrt razvojih programov.

Andreja Katič: Naša revizija ni dokončna

Če revizorjem računskega sodišča pri njihovih ugotovitvah ne bo mogoče oporekati, pa se to dogaja z notranjo revizijo, ki je nastala na ministrstvu za pravosodje. Ministrica Andreja Katič, gostja tokratnega podkasta Moč politike, pravi, da po njenem mnenju ta dokument ni dokončen, saj njihova revizorka Suzana Hötzl ni počakala na pripombe, ki so jih imeli nekateri revidiranci na osnutek internega revizijskega poročila. »Tožilstvu in policiji bom zato ob reviziji predala tudi odziv tistih revidirancev na osnutek, na katere naša revizorka ni počakala.«

Iz zapisnika zaključnega usklajevalnega sestanka glede notranje revizije na pravosodnem ministrstvu, ki je bil 10. junija, je razvidno, da je generalna sekretarka pravosodnega ministrstva Saša Renko predlagala, da se do navedb, ki so do nje zelo obremenjujoče – večkrat se namreč omenjajo kazniva dejanja, ki naj bi jih storila –, opredeli tudi Dominika Švarc Pipan.

Revizorka je na to pripombo odvrnila, da je imela Švarc Pipanova dovolj časa za seznanitev s postopki v zvezi z nakupom nepremičnine ter da bo imela možnost pojasnjevanja glede preostalih navedb v drugih postopkih.

Revizijo je Saša Renko nato želela vrniti v fazo priprave osnutka revizijskega poročila, vendar revizorka v to ni privolila.

Kaj je z zunanjo revizijo nakupa

Ministrico smo v podkastu, objavljenem na Delo.si, vprašali, ali drži, da ima notranja revizorka pravosodnega ministrstva policijsko varstvo. Preverili smo tudi, zakaj ni naročila še zunanje revizije postopka nakupa nesojene sodne stavbe na Litijski. »Ko so se v medijih pojavili ti očitki, sem zadevo preverila in ugotovila, da jo je nekdanji v. d. generalnega sekretarja ministrstva Žarko Bogunovič res naročil oziroma da je za to pristojni sodelavec pridobil tri ponudbe za zunanjo revizijo, ki pa so ostale v predalu.«

Po besedah ministrice je seveda mogoče naročiti še zunanjo revizijo, vendar bi bili v hierarhičnem smislu obe reviziji – tako notranja kot zunanja – enakopravni. »Počakala bom na nasvet, kaj naj naredim. Morali bomo namreč vprašati na nacionalni preiskovalni urad in tožilstvo, s katerimi podatki sploh lahko razpolagamo zaradi preiskave, ki poteka. Katero dokumentacijo lahko damo zunanji reviziji?«

Andreji Katič je žal, da se ustvarja vtis, da je v resorju, ki ga vodi, kaos. »Znašla sem se med kladivom in nakovalom.«

FOTO: Jože Suhadolnik