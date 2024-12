Pravna stroka: Šef policije naj odstopi

V nadaljevanju preberite:

Interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja zaradi neukrepanja ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja Policije Senada Jušića bi državni zbor lahko obravnaval januarja. NSi še dodatno stopnjuje pritisk na ministra in vlado Roberta Goloba s sklicem seje odbora za notranje zadeve o dvojnih merilih, ki da jih imata predsednik vlade in notranji minister do dela policije.

Jušić naredi še korak dlje, saj pravi, da mu je bil s sodbo priznan status generalnega direktorja Policije, kar pravna stroka ocenjuje za sprenevedanje oziroma povsem napačno interpretacijo. Tako sta Jušić in Poklukar zanemarila, da je bila odločba o vladnem imenovanju izdana na podlagi nezakonitega akta uradniškega sveta, kar pomeni, da bi moral sklep vlade avtomatično pasti.

Tudi premier Robert Golob se pri imenovanju generalnega direktorja Policije ni postavil na stran vladavine prava, prejšnji teden je celo sam izrazil nezaupanje v delo policije, ko je izjavil, da povsem razume tožilko (Matejo Gončin, ki je bila kritična do policistov centra za zaščito in varovanje, op. p.), saj so v njegovem primeru odtekale informacije, kje so on in njegovi družinski člani.