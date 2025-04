Pri zavarovalnici diskriminirali zaposlene zaradi bolniškega dopusta

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo zaposlenih pri zavarovalnici zaradi njihovega zdravstvenega stanja. Če so bili med letom na bolniški, so prejeli nižjo nagrado za poslovno uspešnost kot drugi zaposleni, ki so imeli srečo, da med letom niso zboleli.

Zaposleni pri zavarovalnici je zagovorniku načela enakosti prijavil diskriminacijo zaradi zdravstvenega stanja. Navedel je, da so delavci zaradi upravičenih odsotnosti z dela zaradi bolezni prejeli sorazmerno nižjo nagrado za poslovno uspešnost za leto 2021. Kot dokaz je predstavil merila za obračun in izplačilo te nagrade. V njih je bilo določeno, da je nagrada sorazmerna prisotnosti na delovnem mestu v letu, za katero jo je podjetje izplačalo. Nagrada se je zaposlenim znižala za vsak dan, ko so bili z dela bolniško odsotni.

Zagovornik Miha Lobnik je zaradi očitkov uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije. Z navedbami iz prijave je soočil zavarovalnico, ki je v odgovoru zatrdila, da je ravnala pravilno. Pri tem se je sklicevala na eno izmed sodb višjega delovnega in socialnega sodišča glede meril za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, po kateri je opravljanje dela ključen pogoj za izplačilo te nagrade. Zakonitost in utemeljenost upoštevanja efektivnega delovnega časa pri izplačilu poslovne uspešnosti je dokazovala tudi s pravnim mnenjem strokovnjaka za delovno pravo.

Sklep sprejelo tudi vrhovno sodišče

Med zagovornikovim odločanjem v primeru je sklep v podobni zadevi sprejelo vrhovno sodišče. Presodilo je, da je nižanje nagrade za poslovno uspešnost zaradi bolniške odsotnosti diskriminatorno. Odločitev vrhovnega sodišča je nad sodbo višjega delovnega sodišča, na katero se je sklicevala zavarovalnica. Je pa tudi potrditev postopanja zagovornika načela enakosti v primerih, ko je ugotovil diskriminacijo pri merilih za nagrado za poslovno uspešnost.

Zagovornik je z odločitvijo vrhovnih sodnikov seznanil zavarovalnico in jo pozval k poravnavi s prikrajšanimi zaposlenimi, česar pa ni sprejela. Postopek ugotavljanja diskriminacije je zato nadaljeval in ugotovil, da so bila merila za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost zavarovalnice za leto 2021 diskriminatorna. Slabše obravnave so bili deležni tisti zaposleni zavarovalnice, ki so bili med letom odsotni zaradi svojega zdravstvenega stanja ali zdravstvenega stanja svojih otrok.