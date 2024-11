Prihodnje leto v ospredju ostaja poplavna obnova

Odbor za finance je konec tedna pripravil za sprejetje ključne proračunske dokumente, ki jih bodo poslanci potrjevali ta teden. V proračunu za prihodnje leto so že upoštevali tudi dogovorjeno plačno reformo, hkrati pričakujejo več prihodkov, tudi zaradi začasnih dajatev na podlagi zakona o obnovi po poplavah. Ukrepi za obnovo po lanskih poplavah ostajajo v ospredju proračuna 2025.

Proračun za leto 2025 so poslanci sprejeli že lani, a je vlada predlagala nekatere spremembe, pri predlogu pa je upoštevala tudi dogovorjeno plačno reformo. Predlog sprememb proračuna za prihodnje leto predvideva zvišanje odhodkov za osem odstotkov, na 17,09 milijarde evrov, in dvig prihodkov za 4,6 odstotka, na 15,2 milijarde evrov. Primanjkljaj bo znašal 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6 odstotka BDP. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je opozoril, da bi bil primanjkljaj lahko večji, saj še niso upoštevali zakonodaje, ki še ni sprejeta, kot je, denimo, interventni zakon, s katerim bodo reševali ogrevanje Šaleške doline.

Državna sekretarka Saša Jazbec je o višjih odhodkih razložila, da bo v letu 2025 za plače in prispevke neposrednih uporabnikov proračuna v prihodnjem letu namenjenih 1,9 milijarde evrov: »To je 130 milijonov evrov več glede na že sprejeti proračun in tukaj vidite učinke plačne reforme.« Pojasnila je, da višje prihodke pričakujejo tudi zaradi začasnih namenskih dajatev, ki jih je uvedel zakon o obnovi, med drugim gre za zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb in uvedbo davka na bilančno vsoto bank.

Prav ukrepi za obnovo po lanskih poplavah bodo tudi v proračunu 2025 v ospredju, povečujejo pa tudi sredstva za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture, odplačilo obresti ter financiranje različnih projektov iz finančne perspektive 2021–2027. Poslanske skupine, večinoma opozicija, so vložile 63 dopolnil, s katerimi bi prerazporedile dobrih 224 milijonov evrov. Člani odbora so podprli le dve dopolnili poslanskih skupin koalicije: za reševanje prostorske problematike Onkološkega inštituta Ljubljana namenjajo 4,3 milijona evrov, za povečanje obsega štipendij za pedagoške poklice pa 710.000 evrov.

Poslanci bodo ta teden sprejemali tudi proračun za leto 2026. Predvidenih je 17,1 milijarde evrov odhodkov in 15,9 milijarde evrov prihodkov, primanjkljaj bi tako znašal 1,2 milijarde evrov oziroma 1,6 odstotka BDP. Odbor je predlog proračuna 2026 obravnaval že v petek in ni podprl dopolnil, s katerimi bi opozicija prerazporedila za okoli 210 milijonov evrov porabe. Tudi pri tem proračunu je Kračun menil, da vladni načrti niso realistični, saj da, denimo, ne upoštevajo dogovora o spremembi višine povprečnine za občine.

Poslanci bodo ta teden sprejemali tudi zakon o izvrševanju proračunov 2025/2026. Ta med drugim določa uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025 za 5,2 odstotka, letni dodatek za upokojence, ki bo prihodnje leto izplačan v višini od 155 do 465 evrov, ter povprečnino za občine.