V logaškem skladišču 9438 prenosnih računalnikov brez garancije

Desetega novembra je potekla garancija 9750 prenosnikom, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo lani kupilo, da bi povečalo digitalno vključenost prebivalstva. Do zdaj so jih razdelili le 312, država pa poleg tega za najem skladišča plačuje 2500 evrov na mesec.

Za računalnike še zdaj ni posebnega zanimanja. Do vključno 5. novembra so jih odpremili vsega skupaj 1727; ob tem na ministrstvu za digitalno preobrazbo pojasnjujejo, da jih nekateri upravičenci niso prevzeli in so bili posledično vrnjeni. Takšnih primerov je približno sto, se pa številka spreminja ob dodatnih odpremah.

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS so sicer izdali skupaj 3885 pozitivnih odločb. Na vprašanje, kje »ostaja« polovica računalnikov, so na skladu odgovorili: »Izdaja odločbe pomeni, da je posameznik upravičen do prejema naprave. Pri tem pa mora biti izpolnjenih še nekaj pogojev (stranki mora biti odločba vročena, nastopiti mora pravnomočnost). Na podlagi tega nato sklad ministrstvu za digitalno preobrazbo sporoči podatke o upravičencu.« Vse nadaljnje postopke nato vodi ministrstvo.