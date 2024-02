Priložnosti za internacionalizacijo poslovanja

Slovenska podjetja se lahko v okviru poslovnih dogodkov ob zimskih športnih prireditvah do konca marca srečajo s francoskimi podjetji na področju vesoljskih tehnologij ter s poljskimi podjetji na področju kibernetske varnosti in umetne inteligence. Udeležba na poslovnih dogodkih ob športnih prireditvah ponuja številne priložnosti za mreženje in širitev poslovanja na tuje trge. Dogodke organizira SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji.

Povežite se s francoskimi podjetji na področju vesoljskih tehnologij

Osmega marca 2024 se je mogoče v Kranjski Gori udeležiti Slovensko-francoskega foruma na področju vesoljskih tehnologij in z njimi povezanih sektorjev. Poslovni forum je priložnost za srečanje s ključnimi predstavniki in institucijami francoske vesoljske industrije.

Francija je vodilna evropska država na področju vesoljskih tehnologij in se ponaša s sedežem ESA – Evropske vesoljske agencije in CNES – vodilne vesoljske agencije v Evropi in svetu, ki je pristojna za oblikovanje in izvajanje francoske vesoljske politike. Sodelovanje na področju prodornih vesoljskih tehnologij in z njimi povezanih sektorjev je ključno za razvoj in vključitev rešitev, ki jih ponuja slovenski vesoljski sektor in z njimi povezane tehnološke dejavnosti.

Poslovni forum bo predstavil francosko vesoljsko industrijo in njene najpomembnejše predstavnike v panogi, kot so Airbus, Thales, Alenia Space, ter institucionalne udeležence francoske vesoljske agencije CNES.

Slovenska tehnološka podjetja se lahko udeležijo foruma, na katerem bodo spoznala francosko vesoljsko industrijo, in se prijavijo na B2B srečanja z največjimi predstavniki francoskega vesoljskega sektorja. Srečanja omogočajo izvrstno priložnost za predstavitev poslovnih idej in tehnoloških rešitev, ki jih ponuja slovensko poslovno okolje.

Prijavite se lahko do 6. marca 2024.

Poljska: rastoča priložnost za slovenska podjetja iz IKT-sektorja

V Planici bo 21. marca 2024 Slovensko-poljski poslovni forum, ki bo osredotočen na dve ključni področji sodobnega gospodarstva: kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Forum je izjemna priložnost za slovenska podjetja, ki delujejo na omenjenih področjih in želijo razširiti svoje poslovanje na Poljsko.

Poljska je s 40 milijoni prebivalcev eno najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi in se uvršča na 9. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Digitalne tehnologije so pomemben in rastoč sektor na Poljskem, kjer obstaja veliko povpraševanje po informacijski tehnologiji in z njo povezanih rešitvah.

Na poslovnem forumu, ki ga bosta odprla predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar in predsednik Republike Poljske dr. Andrzej Duda, se bomo poleg gospodarskega povezovanja med obema državama osredotočili na kibernetsko varnost in umetno inteligenco. Tamkajšnja podjetja se soočajo s podobnimi izzivi kot slovenska, kar je potencial za sodelovanje in sinergijo.

Slovenska podjetja lahko do 14. marca 2024 prijavijo svojo udeležbo na forumu in spoznajo ključne predstavnike s področij kibernetske varnosti in umetne inteligence poljskega trga. Forum bo združil vodilna poljska podjetja in institucije s področja kibernetske varnosti in umetne inteligence, kar je edinstvena priložnost za vzpostavitev stikov in navezovanje poslovnih partnerstev.

Predstavite svoje rešitve na B2B srečanjih: v okviru Slovensko-poljskega poslovnega foruma bodo organizirana B2B srečanja in mreženje, v okviru katerih lahko poljskemu občinstvu predstavite svoje inovativne digitalne produkte in storitve.

Več informacij o storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike je na voljo na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

