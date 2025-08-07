Priprave opozicije na tretjo interpelacijo ministra Poklukarja

V nadaljevanju preberite:

Nova Slovenija zahteva sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ (KNJF) zaradi zanje spornega postopka nakupa nenamenskih policijskih helikopterjev za opravljanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP), stranka SDS pa takojšnjo razveljavitev razpisa. Izbrano podjetje Leonardo je globoko vpeto v orožarske posle z Izraelom.

Omeniti velja, da je posebna poročevalka Organizacije združenih narodov Francesca Albanese, ki se je nedavno sestala tudi s slovenskim državnim vrhom, v svojem odmevnem poročilu izpostavila podjetje Leonardo kot enega najpomembnejših dobaviteljev vojaške opreme Izraelu, ki po oceni predsednice republike Nataše Pirc Musar izvaja genocid v Gazi. Prejšnji teden pa je vlada Roberta Goloba kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela. Vojaški embargo zoper Izrael pa izvzema »opremo, ki je v Sloveniji nujna za zagotavljanje varnosti in odpornosti«. Iz koalicijskih vrst je neuradno slišati, da je ta izjema nastala tudi za potrebe nakupa helikopterjev proizvajalca Leonardo.