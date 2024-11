Revizija nakupa stavbe na Litijski ni potekala po pravilnih postopkih

Urad za nadzor proračuna je izdal končno poročilo o izrednem pregledu skladnosti delovanja notranje revizije ministrstva za pravosodje. Po drobnogled je vzel revizijski proces, v katerem je notranja revizorka pravosodnega ministrstva Suzana Hötzl pregledala nakup poslovnih prostorov na Litijski ulici, ter preveril, ali je potekal skladno z usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Zaradi nakupa stavbe na Litijski je,s pomnimo, odstopila tedanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, notranja revizija pa je nato močno obremenila tudi ministra za finance Klemna Boštjančiča.

V skladu s svojimi pristojnostmi na področju notranjega nadzora javnih financ sicer urad za nadzor proračuna ni preverjal vsebinskih ugotovitev in zaključkov notranje revizije ministrstva.

Urad za nadzor proračuna med drugim ugotavlja, da notranja revizija nakupa poslovne stavbe na Litijski 51 ni bila uvedena na podlagi odredbe ministrice, ki je kot predstojnica organa neposredno nadrejena notranji reviziji, in ima edina pravico odrejati izredne notranje-revizijske preglede.

Predmet notranje revizije so bili po oceni urada tudi postopki, procesi in odgovorne osebe, ki ne sodijo v revizijsko okolje Službe za notranjo revizijo na ministrstvu za pravosodje.

Urad za nadzor proračuna je zaznal okoliščine, ki lahko »ustvarjajo dvom v nepristranskost pri izvedbi notranje-revizijskega pregleda Litijska 51«, uvedenega na zahtevo Uroša Gojkoviča, tedanjega generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, ki je bil kot vodja enote revizijskega okolja hkrati tudi odgovoren za nakup poslovnih prostorov na Litijski cesti 51 ter neenakovredno obravnavanje in vključevanje odgovornih oseb v revizijski postopek.

Afera z nakupom stavbe na Litijski je odnesla nekdanjo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zaradi vseh ugotovljenih neskladij obstaja tveganje, da cilji in namen revizijskega pregleda na ministrstvu za pravosodje odstopajo od potreb in namenov poslovodstva, da se notranje-revizijske aktivnosti ne izvajajo dovolj sistematično in metodično ter da so posledično revizijski izidi lahko pristranski in netočni.

Notranja ministrica Andreja Katič se je, kot smo pisali, po pomoč pri razčiščevanju okoliščin nastanka notranje revizije posla v primeru Litijska, za katero se je odločila njena predhodnica, obrnila na urad za nadzor proračuna. Prvi pa je pregled junija napovedal predsednik vlade Robert Golob.