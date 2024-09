Nadzorniki sesuli notranjo revizijo Litijske

V nadaljevanju preberite:

Urad za nadzor proračuna je po naših informacijah izdal osnutek poročila po izrednem pregledu skladnosti delovanja notranje revizije na ministrstvu za pravosodje v primeru Litijska. Izvedeli smo, da je ugotovil veliko kršitev.

Predsednik vlade Robert Golob je sicer že po prvih medijskih objavah o vsebini notranje revizije nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani junija izjavil, da bi težko govoril, da gre za revizijsko poročilo, ki bi nastalo skladno z zakonom o javnih financah ali standardi za izdelavo kakršnihkoli revizij.

Revizorji urada za nadzor proračuna so nato proučili postopek notranje revizije in ugotovili neskladnosti s smernicami revidiranja. Po naših informacijah so ugotovili vrsto kršitev, od tega, da nekdanji ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan ni bil omogočen odziv na ugotovitve notranje revizije, do pristranskosti revizije ter neupravičenega opiranja na govorice in časopisne članke. Opozorili so na številna tveganja. Dominika Švarc Pipan, ki ji je potekla pravica do prejemanja nadomestila po odhodu z ministrske funkcije, osnutka še ne komentira. Kaj bo počela v prihodnje?