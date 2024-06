V nadaljevanju preberite:

Poročilo o strokovnem nadzoru Zdravniške zbornice, v katerem so evalvirali trenutno vzpostavljen program otroške srčne kirurgije v UKC Ljubljana, da bi ocenili njegovo uspešnost, prepoznati potencialna področja za izboljšave in preprečili morebitne nepravilnosti v prihodnosti, je končan. Kakšne so ugotovite?