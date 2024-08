S prihodnjim letom višji RTV-prispevek

Skladno z zakonom o RTV Slovenija lahko vlada višino RTV-prispevka sama spremeni za deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. A če želi novo višino uveljaviti prihodnje leto, mora to odločitev sprejeti do konca tega meseca, in vse kaže, da se bo to letos tudi zgodilo. Odlok, ki bo to uveljavil, je že v medresorskem usklajevanju.

Na ministrstvu za kulturo, pod katero sodi to področje, so nam potrdili, da so odlok o desetodstotnem zvišanju res pripravili in napovedali, da ga bo do konca meseca sprejela vlada. RTV-prispevek, ki je od leta 2012 nespremenjen, bo tako namesto zdajšnjih 12,75 evra od začetka prihodnjega leta po naših preračunih znašal 14,025 evra na mesec na gospodinjstvo.

»S sredstvi, ki se zdaj zberejo s prispevkom, ni več mogoče zagotavljati normalnega delovanja našega najpomembnejšega medijskega in kulturnega javnega zavoda, ki v okviru javne službe obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje več televizijskih in radijskih programov ter digitalnih vsebin, tudi za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost in za romsko etnično skupnost, ter celovito informiranje, skrb za arhiviranje in umetniško produkcijo,« navajajo na ministrstvu za kulturo.

RTV Slovenija pred nujnimi spremembami

Apel, naj uskladi RTV-prispevek z inflacijo in se šele nato loti temeljitejšega spreminjanja financiranja, je svet RTV Slovenija na vlado naslovil že junija – po njihovih preračunih gre za tretjinsko uskladitev –, odlašanje pa po njihovem prepričanju otežuje razvoj RTV Slovenija.

A zaradi pričakovanega burnega odziva so vlade doslej – vlada Roberta Goloba je na pomoč priskočila z zvišanjem sofinanciranja narodnostnih programov – takšne pozive prejšnjih vodstev preslišale in pozivale RTV Slovenija, naj poišče notranje rezerve. Vsaj tiste v obliki delnice Eutelsata so doslej skorajda splahnele. »Videli smo na primer v zdravstvu, da več denarja ni pomagalo k rešitvi zadev. Kvečjemu so se nekatere težave zaostrile. Verjamem, da bi se v primeru RTV lahko ponovil isti scenarij,« je apel komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob in od vodstva pred zvišanjem zahteval, naj pripravi jasen razvojni program.

Izvajanje sprememb na RTV Slovenija, ki bodo po strinjanju večine morale biti temeljite, bo sicer doletelo že novega predsednika uprave, ki ga po odstopu Zvezdana Martića z razpisom išče svet zavoda. Rok za prijavo se izteče danes.

Vlada pa po naših informacijah ob tem vseeno ni opustila idej o temeljitejših spremembah financiranja RTV Slovenija, kar je mogoče le s spremembo zakona o RTV Slovenija. Tudi ta je že v pripravi. Na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko, pa napovedujejo, da bo predlog sprememb »kmalu« v javni obravnavi. Podrobnosti še niso znane.