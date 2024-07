Razveljavljena sodba o nezakoniti razrešitvi Andreja Graha Whatmougha

Višje delovno in socialno sodišče je razveljavilo odločitev prvostopenjskega sodišča, da je svet zavoda nezakonito razrešil Andreja Graha Whatmougha z mesta v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija zaradi napačnega načina vročanja razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru. Delno sodbo je tako višje delovno in socialno sodišče vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Očitek prvostopenjskega sodišča, da so mu poskušali vročiti pisanje, medtem ko je bil na letnem dopustu, je glede na zadnjo razsodbo neutemeljen, saj to ni prepovedano, zakonodaja pa omogoča tudi vročanje po detektivu. Bistvene kršitve pa je sodišče zaznalo, ker niso zaslišali detektivke, ki je Grahu Whatmoughu skušala vročiti pisanje.

Samo sodišče pa je izvedlo zaključke, ki iz poročila detektivke ne izhajajo – posledično pa je izpeljalo sklep, da tožnik lahko biva v nedokončani hiši, kjer je imel sicer prijavljen stalni naslov, zato se vročitev ne bi smela opraviti z javnim naznanilom.

Prvostopenjsko sodišče je torej napačno zaključilo, da mu listina ni bila vročena, zato naj ne bi imel možnosti zagovora pred razrešitvijo.

Svet zavoda ga je sicer razrešil zaradi nespoštovanja sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu, nakupa grafik, zaposlovanje novih sodelavcev v času tekočih poslov ter prodajo delnic Eutelsat Communications. Sam je očitke zanikal, nato pa prek družbenega omrežja napovedal pritožbo – svet po njegovem prepričanju namreč sploh ni imel pristojnosti razreševanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja, prav tako je prepričan, da so mu svetniki kot delavcu kršili temeljne pravice, saj mu je nezakonito prenehala pogodba o zaposlitvi med bolniškim dopustom. Zahteva 138.088,57 evra.