Milan Kučan: Samo na antijanšizmu ne bo mogoče dobiti volitev

V nadaljevanju preberite:

Prvi predsednik republike Milan Kučan pozorno spremlja politično dogajanje. Leto dni pred parlamentarnimi volitvami opozarja, da je drobljenje levega političnega prostora, ki mu pripada, zgolj z novimi obrazi in brez novih vsebin napaka. Prav tako je po njegovem mnenju napaka staviti zgolj na antijanšizem. V nekaterih pogledih je kritičen do sedanje oblasti, a pravi, da so tu svetlobna leta razlike od tega, kar je počela prejšnja vlada, v času katere se je tudi sam udeležil »kolesarjenja«. Ga je vendarle prijelo, da bi kdaj poprijel za kolo? Preberite tudi, kaj meni o vstopu Vladimirja Prebiliča na domači politični parket, preteklih napakah SD, Levici in Mihi Kordišu, pa tudi nemirnem svetu in kje vidi največjo grožnjo slovenski prosperiteti.