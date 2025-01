Milan Kučan: Pogoji za veliko koalicijo niso izpolnjeni

Socialne demokrate v času, ko se mandat preveša h koncu, javnomnenjska podpora pa stagnira, že zaposlujejo ideje, kako se pozicionirati pred prihodnjimi volitvami in s kom sodelovati po njih. Ni skrivnost niti, da ob napetem sodelovanju z Gibanjem Svoboda več predstavnikov stranke vnaprej ne zavrača več sodelovanja prek pola po prihodnji parlamentarnih volitvah.

Tudi v tej luči je tako mogoče razumeti sklic okrogle mize ljubljanskih Socialnih demokratov, ki jim predseduje Marko Koprivc, z naslovom Komu bi zares koristila velika koalicija?, kamor so povabili nekdanjega predsednika republike Milana Kučana. Ta je na to vprašanje odgovoril, da bi morali predvsem oni njemu povedati, zakaj imajo skušnjave po njej. A nato jasno navedel, da po njegovem pogoji za veliko koalicijo trenutno niso izpolnjeni, zagovarja sicer sodelovanje pri pomembnih družbenih vprašanjih. Koprivc se je s tem strinjal in navajal, da imajo socialni demokrati drugačne poglede na prihodnost od »neoliberalcev in populistov«.

»Primarno vprašanje so podobne temeljne vrednote, in če tega ni, koalicije niso mogoče,« je še dejal Kučan in kot primer izpostavil opredelitev do podnebnih sprememb in zelenega prehoda. Zbrane pa je posvaril tudi, da antijanšizem za levi pol tokrat ne bo dovolj.

V nadaljevanju je pa okrcal tako opozicijo kot vlado, ker se nista udeležili nagovora predsednice republike državnemu zboru, saj da je to ponižujoče do institucije in lahko privede do slabih posledic za državo.

Predsednik SD Matjaž Han se dogodka – prisotna je bila sicer velika večina vodstva – ni udeležil. Prav tako (še) ni odgovoril na naše vprašanje, ali to okroglo mizo razume kot strah dela stranke, da bi SD stopila v takšno veliko koalicijo po prihodnjih volitvah. Vodja poslancev Jani Prednik pa odgovarja, da je zdaj predvsem čas za umiritev strasti.