SD in Levica v predvolilni senci Golobovih

Iz Svobode, kot ničkolikokrat doslej, sporočajo, da koalicija »ostaja trdna, usmerjena v iskanje rešitev in uresničevanje ciljev, ki bodo prispevali k blaginji vseh državljanov«. Sočasno pa je neuradni politični cilj Svobode, da na volitvah ostane najmočnejša politična sila na levi sredini, kar naj bi omogočilo sestavo nove vlade Roberta Goloba.

»Res se zdi, da zmage Svobode ne morejo ogroziti ne SD, ne Levica in tudi ne kakšna zunajparlamentarna stranka z levega pola, denimo Vesna, ali kakšna nastajajoča stranka, kot je Levo krilo Mihe Kordiša. Lahko pa jo ogrozi morebitna stranka novega obraza, če bo seveda iniciativa za to,« na vprašanje, ali je leto dni pred volitvami že jasno, da glede na javnomnenjske ratinge zmage Svobode na levosredinskem polu ne more ogroziti nobena druga stranka, odgovarja dr. Miro Haček, politični analitik in politolog s fakultete za družbene vede (FDV).

Potencial za morebitno stranko novega obraza Haček vidi v skupini neopredeljenih volivcev, »predvsem zaradi nezadovoljstva s potezami Svobode, pa naj bo to akutna neučinkovitost, brezidejnost ali kronično pomanjkanje demokratičnega vodenja in upravljanja, kar je sicer Svoboda očitala prejšnji vladi Janeza Janše«. Zdaj, tako sogovornik, pa mnogokrat sami uporabljajo povsem enake ali še hujše nedemokratične prijeme. Neopredeljeni volivci so za sedanjo koalicijo izgubljeni, še meni Haček, kar pa po njegovo ne pomeni, da bodo šli k trenutni opoziciji.