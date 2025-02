SDS in NSi zdaj javno pereta umazano evroposlansko perilo

Na lanskih evropskih volitvah je Evropska ljudska stranka (EPP) v Sloveniji dosegla najboljši rezultat, osvojila je pet poslanskih mandatov od devetih. Enotno nacionalno delegacijo je decembra lani zaradi sporov zapustil Matej Tonin (NSi) in tudi z odobritvijo vodstva EPP osnoval svojo, enočlansko nacionalno delegacijo. V prvi ostaja četverica poslancev SDS, med katerimi naj bi vladali slabi medosebni odnosi.

Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je po vrsti kratkih stikov z evropskimi poslanci iz SDS oblikoval svojo nacionalno delegacijo znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v evropskem parlamentu.

»Vsi poslanci EPP smo na začetku mandata začeli kot enotna delegacija. Sodelovanje je bilo konstruktivno, razdelitev odgovornosti pa poštena. Vendar pa so se kmalu po začetku mandata pojavili pritiski s strani centrale SDS, katerega posledica je bila moja razrešitev kot zakladnika delegacije, ko sem bil zadolžen za potrjevanje računov o dejavnostih vseh poslancev,« je Tonin pojasnil, kaj je bil ključni razlog za razhod s poslanci SDS. Tonina je četverica poslancev SDS brez njegove vednosti razrešili kot zakladnika, kjer je imel vpogled v njihovo finančno poslovanje.

Tonin tudi dodaja, da so se začeli izvajati javni napadi kolegov v delegaciji, pri čemer meri predvsem na obtožbe poslanca Milana Zvera. Slednji, ki to zanika, naj bi Tonina obtožil, da naj bi na glasovanju odbora evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) o kandidaturi slovenske kandidatke za komisarko Marte Kos, ki so ji v SDS ostro nasprotovali, glasoval za.

»Odločitev za oblikovanje NSi delegacije je bila po vsem tem logična posledica,« pravi Tonin in dodaja, da ima Slovenija prvič v zgodovini dve nacionalni delegaciji znotraj EPP, podobno kot Nemci, Čehi in Portugalci.

Informacija, da so težave znotraj slovenske delegacije EPP in da naj bi bili tudi poslanci SDS med sabo v (zelo) slabih odnosih, je prišla do vodstva EPP, torej do vodje poslanske skupine Manfreda Webra. Zaradi teh »nacionalnih specifik« so Toninu dovolili oblikovanje enočlanske nacionalne delegacije znotraj EPP. »Bistveno je, da sem sedaj kot vodja delegacije v biroju EPP, kjer se sprejemajo ključne odločitve,« poudarja Tonin. V biroju EPP je tudi Romana Tomc, ena od mnogih podpredsednic največje politične skupine znotraj evropskega parlamenta.

Tonin je nekaj časa skrival svoj razhod s poslanci SDS, sodu pa je izbilo dno rivalstvo med SDS in NSi, katera stranka bo odmevneje opozorila evropske institucije na domnevne težave slovenske vlade na področju vladavine prava. Tonin je prejšnji teden na misiji v Sloveniji gostil poslanskega kolega iz EPP Adriana Vazqueza Lazaro, ki je poročevalec politične skupine EPP za mnenje o poročilu o pravni državi za leto 2024. Podobno misijo, ki so jo poslanci SDS snovali brez vednosti Tonina, pa je v začetku meseca napovedala tudi Romana Tomc.

Slednja se je včeraj odzvala, da ne gre za razdor med SDS in NSi, ampak za osebne ambicije Mateja Tonina po funkcijah: »Potem, ko je na račun velike zmage SDS na EU volitvah dobil članstvo v odborih, ki si jih je želel, se je že lani decembra odločil iti na svoje«. Tonin ji je vrnil, da so ga presenetile njene karierne ambicije, da potem, »ko je postala podpredsednica skupine EPP, vodenje slovenske delegacije ni prepustila kakšnemu svojemu kolegu, s čimer bi imela Slovenija v biroju dva člana, ampak je obe poziciji zasedala sama«.