Sindikat o Tešu: Kakršen koli drug scenarij kot zaprtje 2033 ni sprejemljiv

»Danes smo jim dali jasno vedeti, da kakršen koli drug scenarij kot pravični prehod z neko zmanjšano proizvodnjo do leta 2033 za nas ni sprejemljiv, glede na to, da smo to zapisali v nacionalno strategijo,« je po današnjem sestanku z ministrom Bojanom Kumrom dejal predsednik sindikata SPESS-Premogovnik Velenje Simon Lamot.

Ministrstvo je danes predstavilo načrt za pripravo interventnega zakona, s katerim bo Teš postal javna gospodarska družba, ki bo skrbela za ogrevanje 35.000 ljudi, gospodarstva, zavodov.

Sestanek z ministrom so v sindikatu sicer že večkrat zahtevali, saj še vedno ni niti osnutka zakona o prestrukturiranju savinjsko-šaleške regije niti zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje (PV). Po januarja 2022 sprejeti nacionalni strategiji za opustitev uporabe premoga do leta 2033 bi morala biti oba zakona sprejeta v šestih mesecih.

Lamot je dodal, da pričakujejo več komunikacije in s tem boljše zaupanje: »Prehod mora biti pravičen, k temu sta se zavezali Evropa in tudi Republika Slovenija. Tu ekonomija ne sme igrati glavne vloge. Če je za vse to potreben interventni zakon, ga naj spišejo.«

Lamot je še povedal, da je bil to prvi sestanek, zdaj v sindikatu čakajo, da bodo končno videli osnutka obeh zakonov: »Če bosta predstavljena na zadovoljiv način, da bomo imeli zagotovilo, da gre za pravični prehod do leta 2033, potem se bomo lahko pogovarjali. Sicer bomo morali sprejeti svoje klasične sindikalne ukrepe. Upam pa, da bomo prej našli skupni jezik.«

Ministrove besede, da bi lahko Teš in posledično PV pristala v stečaju, če država ne bo česa naredila, je Lamot jasen: »Ne verjamem, da si to kdo upa narediti, ampak strogo po zakonu o gospodarskih družbah je verjetno res samo ta rešitev. Verjamem, da imamo dovolj močne strokovnjake, ki bodo znali ustrezno zagovarjati pred evropsko komisijo, da je Teš potreben, da ima dolina ogrevanje, da je od tega odvisnih od 30.000 do 40.000 ljudi.«