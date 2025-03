Ljubitelji živali zavetišču očitajo, da živali usmrtijo brez razloga

Skupina ljubiteljev živali zavetišče Meli center Repče v občini Trebnje obtožuje nepravilnosti pri oskrbi in oddaji živali ter je zato v soboto pred centrom pripravila tudi manjši protestni shod. V zavetišču očitke zavračajo in poudarjajo, da v skupini ne poznajo zakonodaje. Inšpektorat do zdaj pri delovanju zavetišča ni odkril nepravilnosti.

Kot konkreten primer navajajo usmrtitev psa Lorda, ki je bil lastnikom odvzet zaradi zanemarjanja. »Njegova usmrtitev je bila povsem nepotrebna, saj razen poškodovane tačke ni imel drugih zdravstvenih ali vedenjskih težav, obstajal je tudi interes za njegovo posvojitev,« je povedala Milenka Sahernik iz Skupine ljubiteljev živali. Zavetišču v tem in tudi drugih primerih očita arogantno komunikacijo in neposredovanje informacij o psu.

Večinski lastnik zavetišča Dušan Hajdinjak očitke zavrača. Poudarja, da zavetišče ne usmrti nobenega psa, saj po zakonodaji nima več možnosti odločati, kateri pes bo usmrčen. Tudi sicer psa vedno usmrti veterinar, in ne zavetišče.

»Tako tudi psa Lorda nismo usmrtili mi. Vse, kar smo naredili, je bilo, da smo ga prepeljali od ene točke do druge, to je od odvzema do veterinarja, nato pa sta se inšpektor in veterinar odločila za usmrtitev. Vmes je bil le eno noč nameščen pri nas,« je povedal. Glede neposredovanja informacij o psu pa je dejal, da nepooblaščenim osebam informacij o psu ne sme dajati. »Imamo občinsko koncesijo in se moramo držati zakonodaje,« je dejal.

Zavrača tudi očitke, da živali ne dajejo v posvojitev, čeprav imajo zanje posvojitelje. Kot pravi, na družbenih omrežjih in v časopisu redno objavljajo oglase za živali in jih tudi oddajo, če za to obstaja interes.

Na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so povedali, da so v Meli centru Repče od vključno leta 2022 izvedli tri redne nadzore. Zadnji je bil opravljen aprila lani, nepravilnosti pri delovanju zavetišča pa niso bile ugotovljene. Zavetišče tudi redno opravlja potrebna vzdrževalna dela in nadgradnje, so navedli.

Tudi na občini Trebnje, ki ima z zavetiščem koncesijsko pogodbo sklenjeno do aprila 2027, nepravilnosti pri njegovem delovanju in ravnanju z živalmi niso zaznali. »Občasno dobimo kakšen dopis z očitki o delu zavetišča, vendar gre največkrat za zadeve, za katere občina ni pristojna in sodijo pod okrilje inšpektorata,« je povedala županja Mateja Povhe.

Zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali sicer občina krije iz svojega proračuna. Pri tem se stroški oskrbe obračunajo za vsako žival posebej na podlagi računa, ki ga z vsemi potrebnimi dokumenti in fotografijami živali predloži koncesionar. Občina pri prijaviteljih občasno naključno tudi preveri, ali je bil odlov živali dejansko izveden, pri čemer pa nepravilnosti ne zaznava, je še povedala županja.