Soli se ne boji Francozov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po hudem boju uvrstila na zaključni turnir lige narodov na Kitajskem, kjer se bo v četrtek, 31. t. m., v četrtfinalu pomerila z izbrano vrsto Francije. »Zavedamo se, da bomo igrali z eno od najboljših ekip na svetu. Toda oboji smo na zaključnem turnirju, tekmece spoštujemo, ne smemo pa se jih bati,« je na današnjem javnem treningu v Ljubljani poudaril Italijan Fabio Soli, ki je letos kot selektor prevzel vodenje slovenske reprezentance.

»Francoske reprezentante poznamo, so odlični in igrajo pametno. Soočili se bomo s sistemom, ki vsak dan napreduje. To bo zanimiv izziv za nas,« je napovedal četrtfinalni dvoboj z lanskimi olimpijskimi prvaki iz Pariza. Ob tem je pristavil, da bo naša zasedba na Kitajskem skorajda enaka, kot je bila v Ljubljani. Doma bodo ostali Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ki se bodo pripravljali za naslednje izzive v sezoni.

V četrtfinalu se bodo Slovenci pomerili s Francozi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na tekmovanje v Ningboju bo naša vrsta odpotovala jutri dopoldne. Na današnjem druženju s predstavniki medijev je Jan Kozamernik priznal, da je kratek počitek prišel zelo prav. »Za nami je nekaj napornih tekem, ki so nam vzele nekaj energije. Zato je bil teden namenjen regeneraciji, piljenju forme... Malo smo zadihali, prišli nazaj, oddelali kondicijski trening in malenkosti, ki jih lahko še izboljšamo.«

»Mi jih poznamo zelo dobro, oni nas mogoče malo manj«

Zadnja tekma s Srbijo v Ljubljani je bila naporna in obenem tudi čustvena – zaradi slovesa Dejana Vinčića od reprezentančnega dresa. »Vedeli smo, v kakšnem položaju smo, jasno nam je bilo, da si lahko z zmago zagotovimo zaključni turnir. Res je bila tekma z veliko vzponi in padci, a to so čustveni dvoboji, na katerih lahko zmaga tisti, ki bolje nadzoruje čustva. Dejanovo slovo je bilo seveda v naših glavah, tudi sam sem ob zadnjih servisih pomislil, da moramo zmagati, da se bo poslovil v slogu,« je dejal Kozamernik.

Poudaril je, da je zaključni turnir pomemben predvsem za mlade slovenske igralce zaradi nabiranja izkušenj. »Zdaj je pred nami Francija, ki je velika reprezentanca. A v tekmo moramo iti brez strahu, ker lahko le veliko pridobimo,« je presodil izkušeni slovenski odbojkar.

Priznava, da skrivnosti pred obračunom s Francozi ni. »Mi jih poznamo zelo dobro, oni nas mogoče malo manj, ker imamo malenkost drugačno postavo kot ponavadi. Menim, da je to lahko naša točka presenečenja. Če bomo igrali, kot znamo, jih lahko presenetimo. Čakati moramo priložnosti in vsako izkoristiti. Ne bo jih veliko,« je še opozoril Kozamernik.