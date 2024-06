Skupina zdravnikov izpodbija parole Glasu ljudstva

V petek je Glas ljudstva pripravil shod z naslovom Stop dvoživkam. Z njim so opozorili na zasebne interese zdravnikov, ki da spodjedajo javni zdravstveni sistem in daljšajo vrste v zdravstvu. V skupini Zdravstvo, ki jo sestavlja osem zdravnikov, so se odzvali. Pod naslovom Neresnične parole Glasa ljudstva kot odmev vlade Roberta Goloba so objavili po njihovem 11 lažnih trditev civilne iniciative, zraven pa so pripisali »resnična dejstva« (v tabeli).

Kot laž vseh laži so označili trditev o ohranitvi vsem dostopnega javnega zdravstva: »Vsi dosedanji predlogi in ukrepi Glasa ljudstva, Dušana Kebra in vlade de facto zmanjšujejo dostopnost storitev, saj se čakalne dobe še bolj večajo, nabave materiala in zdravil se še naprej preplačujejo, kader pa pospešeno zapušča sistem. Vede ali nevede, Glas ljudstva, Dušan Keber in vlada z vztrajanjem pri socialističnem planskem modelu državnega zdravstva in izvajanjem prepovedi in prisile pospešujejo privatizacijo zdravstva, namesto da bi končno pogled usmerili čez planke in se v dobro bolnikom začeli zgledovati po uspešnih rešitvah na primerih Francije, Nizozemske, Avstrije, Švice ...«