Neugodne posledice odhoda kirurgov iz javnega zdravstva

Bližajo se dopusti, poleg tega pa bodo vrzeli v obravnavi pacientov v novogoriški bolnišnici nastajale tudi zaradi odpovedi petih kirurgov. V štirih dneh julija se utegne namreč zgoditi, da bo moral biti kakšen od urgentnih pacientov iz Nove Gorice premeščen v bližnje bolnišnice.

Prakso, da zdravniki lahko delajo v javnem in zasebnem, je treba prekiniti, so jasni v Glasu ljudstva, kjer so danes pripravili protestno akcijo.

Štirje dnevi julija bodo v SB Nova Gorica za oskrbo poškodb kritični. Trije travmatologi so šli v zasebno prakso, kjer so delali že prej. Ta dogodek je še spodbudil željo po razmejitvi javnega in zasebnega.

FOTO: Blaž Samec/Delo

V SB Nova Gorica bodo imeli zaradi odpovedi treh travmatologov in dveh abdominalnih kirurgov pomanjkanje kirurgov travmatologov operaterjev, zaradi česar je pričakovati večjo obremenitev sosednjih bolnišnic. Jeseniško in izolsko ter ljubljanski UKC so že obvestili, da bi lahko 17., 19., 22. in 31. julija, ko bodo imeli v Novi Gorici še posebej veliko kadrovsko stisko, k njim napotili ali premestili katerega od pacientov. O tem, ali bodo tam dodatne obremenitve v času poletnih dopustov zmogli, za Delo še niso odgovorili.

Erik Sedevčič, strokovni direktor novogoriške bolnišnice, je dejal, da še vedno znotraj ustanove iščejo možne rešitve, da bi lahko poskrbeli za vse paciente. »Vseeno pa smo bližnjim bolnišnicam oziroma predstojnikom kirurških oddelkov v vednost in kot tiho prošnjo za pomoč poslali obvestilo, da se lahko štiri dni v juliju zgodi, da bi k njim napotili kakšnega poškodovanca, za kar sicer upamo, da ne bo potrebno, je dejal strokovni direktor in poudaril, da bodo za svoje paciente vedno poskrbeli po najboljših močeh in da so ti pri njih vedno dobrodošli.«

Prav majska odpoved kirurgov v SB dr. Franca Derganca naj bi spodbudila napoved premiera Roberta Goloba o strožji razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva. Omenjenih pet kirurgov je namreč vzporedno že prej delalo v zasebnih zavodih. Praksa torej, ki je razširjena tudi po drugih ustanovah, naj bi se končala s sprejetjem novele zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero naj bi bilo prehajanje strokovnjakov iz javnega v zasebno onemogočeno.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Protestna akcija

Danes so v civilni iniciativi Glas ljudstva, kjer podpirajo opisno novelo, v sklopu kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva izvedli javno protestno akcijo Stop dvoživkam! Nestrpno pričakujejo osnutek zakona in opozarjajo, da želijo nasprotniki napovedanih ukrepov javnost zavesti s trditvami, da predstavljajo zdravniki, ki hkrati delajo v javni mreži in pri zasebnikih, zgolj zelo majhen del javno zaposlenih zdravnikov.

Te trditve pa po njihovem ne držijo. »Danes je na ključnih področjih v javnem zdravstvu, tudi tam, kjer so čakalne dobe najdaljše, očiten konflikt interesov med vlaganjem energije v zmanjševanje čakalnih vrst v redni službi in osebnim popoldanskim zaslužkom, ki ga omogočajo prav dolge čakalne vrste in izkorišča stisko pacientov in pacientk.«

Na današnji konferenci so na kratko predstavili podatke o obsegu dvoživkarstva v nekaterih ključnih zdravstvenih institucijah: v podjetju MD Medicini je od 55 zdravnikov kar 44 takih, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih. Od tega jih je kar 37 takih, ki se iz klinik in z oddelkov UKC Ljubljana zgolj sprehodijo čez Bohoričevo ulico in so že na svojem drugem delovnem mestu pri zasebniku. Prav med UKC in Bohoričevo so člani Glasu ljudstva danes v javni akciji simbolično narisali žabje krake.

Celoten obstoj po opozorilih civilne iniciative temelji na kadrih, zaposlenih v javnem sistemu, pri čemer zasebnim podjetjem ni treba plačevati socialnih zavarovanj, dopusta, bolniških odsotnosti, izobraževanj in vseh drugih stroškov, saj te krijejo javni zavodi. »Jasno je, da centri, kot je MD Medicina, parazitirajo na javnem zdravstvenem sistemu in ga kadrovsko izčrpavajo za doseganje zasebnih dobičkov, te pa jim omogočajo prav nedopustno dolge čakalne dobe.«

FOTO: Blaž Samec/Delo

Več zdravnikov, daljše čakalne dobe

Na petih področjih z najdaljšim nedopustnimi čakalnimi dobami (ortopedija, kardiologija, nevrologija, revmatologija, dermatologija) je Glas ljudstva preveril, koliko vodij teh oddelkov v sedmih največjih slovenskih bolnišnicah dela v javni mreži in kot samostojni podjetniki pri zasebnikih. Med 32 predstojniki oddelkov so opisano dvojo prakso našli vsaj pri osemnajstih.

»Še posebej izstopa SB Celje, kjer so prav vsi predstojniki in predstojnice na izbranih področjih tudi dvoživke! Hkrati pa je SB Celje na vseh petih izbranih področjih med prvimi tremi bolnišnicami z najdaljšim čakalnimi dobami. Na področjih kardiologije in revmatologije pa je z veliko prednostjo celo na prvem mestu.«

Dr. Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, je ob zgornjih podatkih dodal: »V zadnjih osmih letih imamo v Sloveniji 1650 zdravnikov več in najmanj tisoč dvoživk več, skupaj je to dobra tretjina parov delovnih rok več. Tudi denarja je za toliko več. Kljub temu pa so se čakalne dobe podvojile.«

Po njegovem moramo verjeti, da je sedanja oblast končno enotna v oceni, da je mešanje javnega in zasebnega sektorja in obstoj dvoživk ključni problem za katastrofalno stanje v zdravstvu in da brez razrešitve tega problema ne bo mogoče rešiti skoraj nobenega drugega problema v javnem zdravstvu. »Seveda pa mora poskrbeti tudi za spodbudno nagrajevanje vseh zdravstvenih delavcev po opravljenem delu.«