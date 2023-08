Slovenija in Črna gora družno v nabavo vojaških brezpilotnih letalnikov

Državna sekretarja na slovenskem in črnogorskem ministrstvu za obrambo Damir Črnčec in Krsto Perović sta danes podpisala dogovor o sodelovanju na področju vojaškega opazovanja in nadzora iz zraka na podlagi skupne nabave brezpilotnih letalnih sistemov belin.

Ministrstvi sta se dogovorili za skupno nabavo brezpilotnih letalnih sistemov belin s pripadajočo opremo proizvajalca C-Astral. To je prvi primer sklenitve dogovora med Slovenijo in katero drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu vlada vladi, pri katerem bo naša država zagotovila naročeno opremo drugi državi, so sporočili z obrambnega ministrstva. Zagotavljajo, da so pravno-finančne podlage uskladili z ministrstvom za finance.