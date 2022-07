V boj zdaj letijo zlasti brez pilotov

V nadaljevanju preberite:

V »posebni operaciji«, ki jo je 24. februarja začela Rusija proti Ukrajini, droni igrajo pomembno vlogo, če ne kar glavne. Na začetku vojne so Ukrajinci, ki so bili bolje pripravljeni na sodobno brezpilotno vojskovanje, z njihovo ognjeno močjo pred Kijevom ustavili prodor elitnih ruskih sil, zdaj droni na obeh straneh igrajo pomembno vlogo zlasti v izvidništvu in usmerjanju artilerije ter raketnih napadov na nasprotnika. Toda učinkovita obramba na obeh straneh jih je veliko sklatila, zato si oboji želijo novih pošiljk te dragocene oborožitve.