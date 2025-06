Slovenija z najvišjo bonitetno oceno v srednji in vzhodni Evropi

Agencija Standard & Poor's je v petek zvišala bonitetno oceno Slovenije z AA- na AA in ji pripisala stabilne obete. Med evropskimi državami imajo pri agenciji S&P oceno AA tudi Irska, Belgija in Združeno kraljestvo. Hkrati je s to oceno Slovenija postala država z najvišjo bonitetno oceno v skupini držav srednje in vzhodne Evrope.

Kot je na svojih spletnih straneh danes objavilo ministrstvo za finance, zvišanje bonitetne ocene kaže na močno in odporno majhno odprto gospodarstvo, preudarno upravljanje z javnimi financami ter zadovoljive zunanje rezerve.

»Kljub več zaporednim šokom v preteklih letih (pandemija covida-19, energetski šok in poplave leta 2023) je vladi uspelo hitro konsolidirati javne finance z javnofinančnim primanjkljajem pod enim odstotkom v letu 2024. Tudi javni dolg še naprej hitro upada. Fleksibilnost pri financiranju državnega proračuna omogočajo na eni strani višje likvidnostne rezerve in na drugi strani vzpostavljen dostop do širokega spektra različnih mednarodnih finančnih trgov,« so zapisali.

K dobrobiti Slovenije pripomorejo tudi članstvo v evrskem območju, obvladljiva raven neto javnega dolga in učinkovita institucionalna ureditev, so navedli.

Agencija po njihovih besedah poudarja tudi jasen napredek države pri gospodarski rasti. Realni bruto domači proizvod je danes za tretjino višji kot pred desetimi leti, medtem ko se je realna produktivnost v predelovalnih dejavnostih brez energetsko intenzivnih panog od leta 2005 povečala za skoraj 70 odstotkov.

»V zadnjih treh letih so se javne finance dodatno okrepile zaradi močnega gospodarskega okrevanja, ki presega okrevanje večine primerljivih držav tako na regionalni kot tudi na globalni ravni,« so zapisali.

V stabilnih obetih ocene se po besedah ministrstva kaže pričakovanje agencije, da se bo odpornost slovenskega gospodarstva in javnih financ nadaljevala tudi v naslednjih dveh letih.