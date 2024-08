Bonitetna ocena je lahko pomembnejša od dobička

V nadaljevanju preberite:

Bonitetne ocene so v sodobnem poslovanju nepogrešljive pri preverjanju ekonomsko-finančnega položaja in kreditne sposobnosti podjetij, tako dobaviteljev kot strank ter poslovnih partnerjev. Podjetja jih najpogosteje uporabljajo za preverjanje kondicije tekočega poslovanja omenjenih poslovnih subjektov – pa tudi konkurentov. In seveda za udeležbo na javnih razpisih, kjer dobra bonitetna ocena podjetju prinese večje število točk in lahko pomenljivo vpliva na uspešnost na razpisih. V razvitem poslovnem svetu tako velja, da dobra bonitetna ocena vsekakor predstavlja konkurenčno prednost, saj podjetju odpira vrata do novih poslov doma in v tujini.