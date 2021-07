univerzitetna izobrazba

deset let delovnih izkušenj

izkušnje na področju standardizacije in z njo povezanih dejavnosti

izkušnje na področju organiziranja in vodenja dela

aktivno znanje angleškega jezika

pasivno znanje drugega svetovnega jezika

Kandidati za direktorja morajo k prijavi na razpis priložiti svoj predlog poslovne politike Slovenskega inštituta za standardizacijo. Zaželena je (mobilna) telefonska številka. Kandidat ne sme biti član nadzornega sveta ali član organa upravljanja pri pravni osebi, ki je član SIST.

Z izbranim kandidatom bo upravni odbor SIST sklenil delovno razmerje za pet let.

Prijave z dokazili morajo prispeti v zaprti ovojnici v tajništvo SIST do četrtka, 12. avgusta 2021, do 12. ure na naslov:

Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (tajništvo SIST), s

pripisom: »Za RAZPIS – SIST«.

Upravni odbor SIST Naročnik oglasne vsebine je SIST

Na podlagi 28. in 29. člena statuta Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) in na podlagi sklepa upravnega odbora z dne 9. 7. 2021 objavlja upravni odbor SIST javni razpis za delovno mesto:DIREKTORJA (m/ž)ki bo zastopal SIST kot pravno osebo z neomejeno odgovornostjo. Organiziral in vodil bo delo in poslovanje SIST ter odgovarjal za strokovnost, zakonitost in kakovost dela ter poslovanja.Kandidati morajo izolnjevati naslednje pogoje: