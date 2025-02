Razpisali deset milijonov evrov za mikrokredite

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu Republike Slovenije naznanil, da so podjetjem ponovno na voljo ugodni mikrokrediti. Namenjeni so mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki iščejo financiranje za različne poslovne projekte in razvojne aktivnosti.

Mikrokrediti so ključni za spodbujanje podjetništva in inovativnosti, saj omogočajo podjetnikom dostop do sredstev, ki jim pogosto ne bi bila na voljo prek običajnih poti. Upravičenci lahko zaprosijo za mikrokredit v višini od 5000 do 25.000 evrov, skupna vrednost sredstev, namenjenih za posojila, ki jih je zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pa je deset milijonov evrov.

Podjetjem, ki se prijavijo za mikrokredite, omogočajo nizke obrestne mere, kar pomeni, da bo odplačevanje kredita lažje in bolj obvladljivo. Poleg tega bo prilagodljivost odplačilnih rokov omogočila podjetjem, da se lažje prilagajajo svojim finančnim potrebam in poslovnim ciklom.

Mikrokrediti služijo kot pobuda za razvoj novih idej in inovacij, ki lahko prispevajo k povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij na domačem in mednarodnem trgu.

Ministrstvo poziva vse upravičence, naj se pravočasno prijavijo do 20. februarja 2025 ali 20. marca 2025. Če bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje, se lahko razpis predčasno zapre. Podjetniki lahko pridobijo vse potrebne informacije o postopku prijave in pogojih za dodelitev mikrokreditov na uradni spletni strani SPS in v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 5/2025.