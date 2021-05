Smo na varni strani?

Foto Msl Pharma

www.samotestiranje-covid.si).

#ostanimo zdravi Več o testu si preberite na spletni strani ().#ostanimo zdravi

Zaradi covida-19 so se nekatere družine še bolj povezale, pri nekaterih pa se je brezno še povečalo. Žal je veliko sinov in hčera, vnukinj in vnukov, nečakov in nečakinj, pa tudi staršev in starih staršev predčasno izgubilo svoje najbližje. Nekateri naši prijatelji so odšli, vsi brez slovesa. Veselili pa smo se vsakogar, ki se je po težkem boju vrnil domov.Še vedno smo v primežu pandemije. Tudi status epidemije v Sloveniji je podaljšan. Vsi se moramo truditi, da jo bomo zaustavili. Tudi tisti, ki v virus SARS-CoV-2 ne verjamejo.V Sloveniji je do zdaj približno 200.000 prebolevnikov. Marsikdo med njimi je prepričan, da je razvil protitelesa IgG, ki omogočajo dolgoročno imunost. Marsikdo med njimi je prepričan, da zdaj ne bo več zbolel. Vsaj šest mesecev. Pa je res tako? Protitelesa proti proteinu S (angl. spike protein), ki virusu omogoča prehod v celico, so našli pri 98 % prebolevnikov en mesec po nastopu simptomov. Kot pa so pokazale študije, se raven teh protiteles zelo razlikuje med posamezniki in pri večini močno zmanjša po 6–8 mesecih () , pri nekaterih pa že prej.Posamezniki, ki so imeli prisotna protitelesa proti SARS-CoV-2, virusu, ki povzroča bolezen covid-19, so imeli 90 dni po opravljenem pozitivnem testu na protitelesa 10-krat manj možnosti, da imajo pozitiven PCR-test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, kot tisti, ki so imeli negativen test na protitelesa ().Ista študija je pokazala, da so tisti, ki so opravili komercialni test za določanje protiteles proti covidu-19 in imeli pozitiven rezultat, razvili tudi odpornost in posledično imeli manjše tveganje za okužbo.Imunost se praviloma razvije tudi po cepljenju. Za zdaj še nobeden od proizvajalcev cepiv ni objavil, koliko časa njihova cepiva zagotavljajo zaščito. Znano je, da se vsak organizem odzove različno – tako na bolezen covid-19 kot na cepiva. Še nekaj časa bomo potrebovali, da bomo ugotovili, koliko časa smo zaščiteni po cepljenju, še vedno pa cepiva ne omogočajo 100-odstotne zaščite. So ljudje, ki imajo oslabljen imunski sistem. Ne vemo, ali bodo razvili protitelesa. Ne vemo, koliko časa jih bodo imeli.je podjetje z dolgoletno tradicijo izdelovanja hitrih testov. Pri Evropski agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (EMA) so registrirali test za določanje prisotnosti protiteles ( www.biosynex.si ), ki je namenjen za samotestiranje. To pomeni, da lahko vsak kupi test v lekarni ali spletni lekarni (www.samotestiranje-covid.si)., to so tista protitelesa, ki nam lahko omogočijo dolgotrajno zaščito. Razvijejo se po cepljenju ali po preboleli okužbi. Prav takšne visoke vrednosti pa priporočajo strokovnjaki, saj v primeru, da ti serološki testi nimajo občutljivosti in specifičnosti okrog 100 % ali celo 100 %, niso smiselni ().Test, ki ga opravljate sami doma, mora biti tudi zelo preprost za uporabo. Test BIOSYNEX Autotest COVID-19 to je. Vsak ga lahko opravi doma. Navodila za uporabo so priložena testu, so na, v posebni brošuri in prikazana na YouTubuRoke si umijemo s toplo vodo in milom ter jih posušimo. Ko si razkužimo prst in obrišemo ostanke alkohola, se z lanceto zbodemo v prst, s pipeto prenesemo le eno kapljico krvi, jo damo na testno kaseto, dodamo dve kapljici reagenta in počakamo 10 minut, nato odčitamo rezultat. Vse, kar potrebujete, je priloženo testu. Pred uporabo preberite navodila.Test za samotestiranje covida-19 je hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje protiteles IgG in IgM proti SARS-CoV-2 iz kapljice kapilarne krvi. Test vsebuje antigene SARS-CoV-2 (t. i. domena za receptorsko vezavo, angl. Receptor Binding Domain, RBD), domene(angl. spike protein), združene z delci koloidalnega zlata, ki so sposobni odkriti protitelesa IgG in IgM proti SARS-CoV-2.Naročnik oglasa MSL pharma, d. o. o.