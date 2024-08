Sodniki porotniki za boljšo ureditev svojega statusa

V nadaljevanju preberite:

V kazenskih postopkih na okrožnih sodiščih in v postopkih pred delovnimi in socialnim sodiščem je angažiranih nekaj manj kot 2300 sodnikov porotnikov – to so laiki, ki lahko pripomorejo k pravičnejši sodbi in ki poosebljajo neposredno udeležbo državljanov pri izvajanju sodne oblasti, kot jo določa ustava. Za boljšo ureditev svojega statusa in izobraževanje, ki bo pomagalo pri samostojnem opravljanju funkcije, so ustanovili Društvo sodnikov porotnikov Slovenije.