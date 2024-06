(KOMENTAR) Sodniške plače – drugič

V nadaljevanju preberite:

Obstaja kar nekaj vprašanj, ki jih je zelo nehvaležno postavljati v anketah, s katerimi merimo utrip javnega mnenja. Eno med njimi je, ali vprašani podpirajo stavko določene poklicne skupine in ali se strinjajo z njenimi zahtevami po višjih plačah. Če zelo poenostavimo in posplošimo: ne glede na to, kakšen je dejanski položaj te skupine in s kakšnimi argumenti se bori za njegovo izboljšanje, bo praviloma število nikalnih odgovorov precej preseglo delež odobravajočih, razen ko je govor o medicinskih sestrah, gasilcih, pomočnicah vzgojiteljic in še katerem od profilov, ki jih javnost dojema kot požrtvovalne posameznike, katerih delo je nepravično vrednoteno. Za tiste, ki naj bi bili v zgornji polovici plačne lestvice, pa prav širokega razumevanja načeloma ni, naj bodo utemeljitve še tako izčrpne.