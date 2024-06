Ustavno sodišče določilo dvig sodniških plač

Ustavno sodišče je določilo način uresničitve odločbe ustavnih sodnikov glede sodniških plač. Plače sodnikov se od 3. januarja letos naprej zvišujejo za stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin od 1. junija 2012 do 31. decembra lani.

Po naših izračunih je inflacija v tem obdobju znašala 26,4 odstotka.

»Pri izračunu plač sodnikov se za plačilo sodniške službe od 3. 1. 2024 do začetka uporabe zakonske ureditve, sprejete zaradi izvršitve odločbe ustavnega sodišča, upoštevajo plačni razredi sodniških funkcij, kot so veljali na dan 1. 6. 2012, usklajeni s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2023,« je zapisano v odločitvi ustavnega sodišča.

Usklajene plače se bodo sodnikom prvič izplačale v septembru za opravljeno sodniško službo v avgustu 2024. »Pri izplačilu te plače se sodnikom izplačajo tudi razlike med plačami, kot bi jih, upoštevaje na prej opisan način usklajene plačne razrede, sodniki prejeli za opravljeno sodniško službo v obdobju od 3. 1. 2024 do konca julija 2024, in plačami, ki so jih sodniki že prejeli oziroma jih bodo prejeli v obdobju od 3. 1. 2024 do konca julija 2024,« so še zapisali ustavni sodniki.

Sredstva za izplačila sodniških plač v skladu s prejšnjo alinejo te točke izreka zagotovi vlada oziroma državni zbor, je odločilo ustavno sodišče.

»Z delno ugoditvijo smo vsekakor zadovoljni, gre za neposredno poledico ugotovitve iz prejšnje odločbe ustavnega sodišča, da morajo biti plače sodnikov stabilne,« se je odzvala Vesna Bergant Rakočević, predsednica Slovenskega sodniškega društva in dodala, da je nezaslišano, da se plače sodnikom niso usklajevale vse od leta 2012 in je od tedaj torej njihova realna vrednost ves čas padala. Glede ostalih postavk pa morajo odločbo še natančneje proučiti.