Solidarnost Evrope je vredna več kot ves denar

Ne bi mogel reči, da v preteklosti nismo izkoristili vseh kohezijskih sredstev, ker to ni res. Imamo pa poleg kohezijskih tudi druga evropska sredstva. Ko sem 2. junija 2022 prevzel tedanjo vladno službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (danes ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj), smo šele pripravljali partnerski sporazum in konec leta 2022 tudi program za programsko obdobje 2021–2027. To je zajeten dokument in še na tretjo različico programa je iz evropske komisije prišlo več kot 300 pripomb. Decembra 2022 smo se nato uskladili, program pa začeli izvajati lani. Če ga ne bi uskladili in ga evropska komisija ne bi potrdila do konca leta 2022, bi izgubili pol milijarde evrov iz programskega obdobja 2021–2027. Izvajanje kohezijskega programa je močno odvisno od ministrstev na horizontalni ravni. Mi smo kot organ upravljanja odgovorni, da se dinamika razvija, ministrstva pa neposredno za razpise. In v posameznih primerih so se v vseh finančnih perspektivah pojavljali problemi, predvsem z umeščanjem objektov v prostor. Vsi se jih zavedamo. Z ministrstvom za naravne vire in prostor zato tudi pripravljamo rešitve, ki bodo pospešile postopke.