Spotikavci še v Lendavi in Murski Soboti

V Lendavi so postavili pred nekdanjimi domovanji družin Blau, Balkanyi in Schwarz FOTO: Ali Žerdin

Zadnja Prekmurka, ki je preživela holokavst

Zadnja živeča Prekmurka, ki je preživela holokavst, Erika Fürst. FOTO: Ali Žerdin

Lendava – Spotikavci, tlakovci spomina na člane judovske skupnosti, ki so jih med holokavstom odpeljali v koncentracijska taborišča, so tudi na ulicah Lendave in Murske Sobote. V zadnji pred domovanji družin Berger, Hahn in Frim, v Lendavi pa pred hišami, kjer so nekoč stanovali člani družin Blau, Balkányi in Schwarz.Prav v tiskarni Balkányi so natisnili prve številke predhodnice Dela, Ljudske pravice, katere urednik je bil Miško Kranjec. Aleksander Balkányi sicer ni umrl v taborišču, ampak je bil umorjen leta 1945, ko se je v Prekmurju stopnjevalo okupatorsko nasilje.V zgodovino se je zapisal, ker je leta 1944 posvojil šestmesečno deklico in ji tako rešil življenje, kot so poudarili ob polaganju kamnov na Glavni ulici v Lendavi. Ker je mesto na dvojezičnem območju, je vsaka oseba dobila dva tlakovca, enega s slovenskim in enega z madžarskim napisom.Na slovenskem polaganju tlakovcev je bila tudi še zadnja živeča Prekmurka, ki je preživela holokavst, 88-letna Erika Fürst. Kot 13-letno dekletce so jo odpeljali v Auschwitz, a se je k sreči vrnila v rodne kraje ter pozneje delala kot računovodkinja v družbi ABC Pomurka. Prekmurka je še vedno zelo živahna, dobrovoljna in nasploh izredno lucidna dama.Večletne akcije v spomin na pogrom Judov se je udeležil tudi avtor projekta, nemški umetnik Gunther Demnig. Umetniški projekt koordinirata Judovski kulturni center Ljubljana, ki ga vodi Robert Waltl, in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga vodi Boris Hajdinjak.