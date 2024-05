Kjer divja vojna, ne more biti enakosti ali socialne pravičnosti

V nadaljevanju preberite:

Srbija, ki se svetu neznansko rada kaže kot napredna in demokratična država, je prepredena z nasiljem. Vzroki za to koreninijo (tudi) v ne tako daljni preteklosti. Nič čudnega tako ni, da so radikalci za obračunavanje z drugače mislečimi izkoristili tudi zakon o enakosti spolov, ki je v tem času na tapeti v tej državi. Zakon predvideva med drugim uporabo vključujočega, neseksističnega jezika, kar v državi in družbi, v kateri sta politika in cerkev tesno zliti, pričakovano podžiga nasprotnike enakosti. Zanimivo je, da so v Srbiji idejo o teoriji oziroma ideologiji spola na plan spravili tamkajšnji akademiki, izobraženci, ne pa – kot pri nas – konservativna srenja.

Dr. Adriana Zaharijević z Inštituta za filozofijo in družbeno teorijo Univerze v Beogradu, ki se osredotoča na feministične teorije in družbeno zgodovino ter raziskuje, kakšna je danes predvsem družbena vloga spolov, pravi, da je v Srbiji težko misliti s svojo glavo. A konservativen obrat, ki ga doživljajo ne le Srbija, temveč tudi druge države, ali pa se iz njega sploh nikoli niso razvile, rojeva vedno nova gibanja za zaščito šibkejših oziroma gibanja za enakosti med spoli. Feminizem, poudarja dr. Adriana Zaharijević, se je vedno prebudil, ko se je družba soočala z nečim temnim, slabim, razdvajajočim.